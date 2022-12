UFO atau Unidentified Flying Object adalah sebutan yang digunakan untuk semua peristiwa penampakan benda terbang yang tidak dapat diidentifikasi oleh pengamat dan tetap tidak teridentifikasi meskipun telah diselidiki.

UFO sendiri identik sebagai kendaraan udara bagi makhluk luar angkasa atau alien. Cukup banyak klaim dari orang-orang yang pernah melihat penampakan UFO. Bahkan Pentagon (markas Departemen Pertahanan AS) secara khusus mempelajari fenomena ini.

Laporan penampakan benda terbang ini sudah tercatat sebanyak 104.947 laporan selama 100 tahun terakhir. Berikut beberapa kasus penampakan UFO yang paling fenomenal dari berbagai sumber.

1. Kenneth Arnold, 1947

Penampakan UFO terkenal pertama terjadi pada tahun 1947. Media setempat sempat heboh dalam memberitakan kasus Kenneth Arnold. Pilot maskapai penerbangan sipil Amerika Serikat tersebut mengeklaim telah melihat objek tak dikenal berbentuk bulan sabit terbang di dekat Gunung Rainier, Washington pada 24 Juni 1947 silam. Penampakan fenomena udara tak dikenal tersebut meningkat dan pada 1948 Angkatan Udara AS memulai penyelidikan atas laporan yang disebut Project Sign ini.

2. Roswell, 1947

Penampakan di Roswell pada 1947 ini juga menjadi salah satu insiden UFO paling terkenal di dunia. Fenomena ini pertama kali dilihat oleh seorang peternak di Roswell, New Mexico, AS, yang mengaku melihat puing-puing seperti piringan terbang di padang rumput tempatnya bekerja, pada bulan Juni 1947. Sementara, Angkatan Darat AS membantah kejadian tersebut. Mereka mengatakan bahwa puing tersebut adalah balon udara milik Angkatan Darat AS yang jatuh di dekat Roswell. Namun, fenomena ini masih simpang-siur, sebab belum ditemukannya bukti yang mendukung.

3. Lubbock, 1951 Ratusan orang, termasuk beberapa ilmuwan Texas Tech University, menyaksikan benda tak dikenal bercahaya biru dan hijau yang beterbangan pada Agustus 1951. Bahkan ada satu orang yang mengambil foto. Setelah dilakukan penyelidikan, pihak militer menyimpulkan bahwa benda yang bercahaya tersebut adalah seekor burung yang memantulkan cahaya dari lampu lubbock. Tetapi banyak orang menolak pernyataan tersebut karena benda terbang itu bergerak terlalu cepat. 4. Levelland, 1957 Fenomena UFO Levelland terjadi pada tanggal 2-3 November 1957 silam, di sekitar kota kecil Levelland, Texas. Kasus ini dianggap oleh ahli ufologi sebagai salah satu yang paling mengesankan dalam sejarah fenomena UFO, terutama karena banyaknya saksi yang terlibat dalam waktu yang relatif singkat. Namun, baik Angkatan Udara AS maupun kalangan skeptis UFO menggambarkan insiden itu disebabkan oleh bola petir atau badai listrik yang parah. 5. Hutan Rendlesham, 1980 Suatu malam pada Desember 1980, penerbang AS yang berada di dekat hutan Rendlesham, Inggris diduga telah melihat cahaya aneh di langit. Kejadian tersebut adalah fenomena UFO yang diklaim paling terkenal yang pernah terjadi di Britania Raya, dan merupakan salah satu peristiwa UFO yang dilaporkan paling terkenal di seluruh dunia. Kementerian Pertahanan Inggris telah menyatakan bahwa peristiwa tersebut tidak menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional, dan akhirnya tidak lagi melanjutkan penelitian atas insiden tersebut. Sementara, pihak yang skeptis menjelaskan bahwa penampakan UFO itu berasal dari bola api di Mercusuar Orford Ness, Suffolk, Inggris dan bintang terang.