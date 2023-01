NEW DELHI – Air India telah mengeluarkan pemberitahuan bahwa pihaknya telah mencoret satu pilot dan empat awak kabin di tengah penyelidikan terkait penumpang yang berulah dalam penerbangan maskapai itu dari New York, Amerika Serikat (AS) ke Delhi pada November, demikian diumumkan CEO-nya pada Sabtu, (7/1/2023).

Maskapai milik grup Tata itu telah menghadapi kritik dari regulator penerbangan India menyusul insiden pada penerbangan 26 November di mana seorang penumpang pria, yang tampaknya mabuk, mengencingi seorang penumpang wanita.

Insiden serupa kedua terjadi bulan lalu dalam penerbangan dari Paris ke Delhi.

"Air India mengakui bahwa mereka dapat menangani masalah ini dengan lebih baik, baik di udara maupun di darat dan berkomitmen untuk mengambil tindakan," kata CEO dan Direktur Pelaksana Air India Campbell Wilson dalam sebuah pernyataan pada Sabtu, sebagaimana dilansir Reuters.

Wilson mengatakan Air India telah memulai berbagai langkah untuk meningkatkan tanggapannya terhadap insiden semacam itu, termasuk meninjau kebijakan maskapai dan proses pelaporan.

Seorang penumpang laki-laki yang dituduh berperilaku buruk pada penerbangan New York ke Delhi telah diberhentikan dari tempat kerjanya di Wells Fargo, kata bank tersebut pada Jumat, (6/1/2023), menambahkan bahwa pihaknya bekerja sama dengan penegak hukum setempat. Media lokal mengatakan pada Sabtu bahwa penumpang tersebut telah ditangkap oleh polisi India. Air India akan memberikan kerja sama penuh kepada penumpang yang terkena dampak, regulator, dan otoritas penegak hukum, kata Wilson. "Kami berkomitmen untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi pelanggan dan kru, serta beroperasi dengan mematuhi semua hukum dan peraturan," katanya.