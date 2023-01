WASHINGTON - Dokumen rahasia dari masa ketika Joe Biden menjabat sebagai wakil presiden Amerika Serikat (AS), ditemukan pengacara pribadinya di sebuah gedung wadah pemikir (think tank) pada November 2022, kata seorang pengacara Gedung Putih pada Senin, (9/1/2023).

Hampir 10 dokumen ditemukan di kantor Biden di Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, CBS News melaporkan sebelumnya, menambahkan bahwa Jaksa Agung AS Merrick Garland telah meminta jaksa AS di Chicago untuk meninjau dokumen rahasia yang diserahkan ke National Arsip.

Materi rahasia diidentifikasi oleh pengacara pribadi Biden pada 2 November, beberapa hari sebelum pemilihan paruh waktu, kata Richard Sauber, penasihat khusus presiden, dalam sebuah pernyataan yang dilansir Reuters.

Penn Biden Center adalah sebutan untuk Biden, yang secara berkala menggunakan ruang kantor tersebut dari pertengahan 2017 hingga awal kampanye presiden 2020. Kantor Penasihat Gedung Putih memberi tahu Arsip Nasional pada hari penemuan dokumen-dokumen itu, kata Sauber, menambahkan Arsip Nasional mengambil materi tersebut keesokan paginya.

Sauber juga mengatakan dokumen-dokumen itu bukan subjek dari permintaan atau penyelidikan sebelumnya oleh Arsip Nasional.

Dokumen-dokumen itu ditemukan ketika pengacara pribadi Biden "sedang mengemasi file yang disimpan di lemari terkunci untuk bersiap mengosongkan ruang kantor di Penn Biden Center di Washington, D.C.," kata Sauber. Dia menambahkan Gedung Putih bekerja sama dengan Departemen Kehakiman dan Arsip Nasional.

Departemen Kehakiman, Arsip Nasional, dan think tank tidak menanggapi permintaan komentar. Biden adalah wakil presiden di bawah mantan Presiden Barack Obama dari 2009 hingga 2017.

Pernyataan Sauber tidak menyebutkan jumlah dokumen rahasia, apa isinya, atau tingkat klasifikasinya. CBS News melaporkan bahwa mereka tidak mengandung rahasia nuklir.

Perwakilan Jamie Raskin, perwakilan dari Partai Demokrat di Komite Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pengacara Biden "tampaknya telah mengambil tindakan segera dan tepat" setelah menemukan dokumen tersebut. Raskin mengatakan dia yakin Garland akan "membuat keputusan yang tidak memihak tentang tindakan lebih lanjut yang mungkin diperlukan." Departemen Kehakiman secara terpisah menyelidiki penanganan mantan Presiden Donald Trump terhadap dokumen rahasia yang sangat sensitif yang dia simpan di resor Florida miliknya setelah meninggalkan Gedung Putih pada Januari 2021. Agen FBI melakukan pencarian yang disetujui pengadilan pada 8 Agustus di Mar-a Trump. - Perkebunan Lago. Sekira 100 dokumen yang ditandai sebagai rahasia termasuk di antara ribuan arsip yang disita. "Kapan FBI akan menggerebek banyak rumah Joe Biden, bahkan mungkin Gedung Putih? Dokumen-dokumen ini jelas tidak dirahasiakan," kata Trump dalam sebuah posting di platform Truth Social-nya pada Senin malam.