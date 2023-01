RUSIA - Rusia tampaknya akan merebut kota tambang garam Soledar di timur Ukraina. Jatuhnya kota kecil itu akan memungkinkan pasukan Rusia mengepung kota terdekat Bakhmut. Kyiv menyebut situasi di sana sangat sulit. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan "hampir tidak ada kehidupan" yang tersisa di Soledar dan "tidak ada tembok yang tersisa".

Dia juga memuji ketahanan pasukannya. Dia mengatakan seluruh tanah di dekat Soledar ditutupi dengan jenazah penjajah.

"Seperti inilah kegilaan itu," ujarnya, dikutip BBC.

Untuk saat ini, Ukraina mengklaim garis pertahanan menahan serangan gencar Rusia. Tapi Zelensky telah mengakui bahwa bisa berubah.

BACA JUGA: Tidak Akan Ubah Situasi di Medan Perang, Rusia: Kiriman Tank Prancis Akan Perburuk Penderitaan Rakyat Ukraina

"Ini sangat sulit," katanya dalam pidato rutinnya setiap malam pada Senin (9/1/2023).

"Tetapi karena ketangguhan prajurit kami di Soledar, kami mendapatkan waktu tambahan untuk Ukraina,” lanjutnya.

BACA JUGA: Bekerja Menjadi Sukarelawan Kemanusiaan di Perang Lawan Rusia, 2 Pria Inggris Dinyatakan Hilang di Ukraina

Kepentingan strategis Soledar masih diperdebatkan, tetapi penguasaannya akan signifikan karena dua alasan.

Pertama, itu akan memungkinkan pasukan Rusia untuk beringsut lebih dekat ke kota regional Bakhmut. Rusia dapat menggunakan akses ke jaringan terowongan tambang garam Soledar yang dalam dan mirip kota, yang tidak aktif sejak April, untuk menembus wilayah yang dikuasai Ukraina.

Follow Berita Okezone di Google News

Kedua, pasukan penyerang akan mampu memberi Ukraina rasa obatnya sendiri.

Satu hal yang telah membantu Kyiv membebaskan wilayah adalah kemampuannya untuk menargetkan jalur pasokan Rusia.

Serangan rudal jarak jauh sering membuat ribuan pasukan penyerang tidak dapat mengisi kembali personel, amunisi, bahan bakar, dan ransum, dan menghentikan mereka untuk memindahkan perangkat keras militer dengan bebas.

Penaklukan Soledar - yang memiliki populasi 10.000 sebelum perang - secara efektif akan memutus Bakhmut dari jalur pasokan utama dari Sloviansk di dekatnya.

Inggris mengatakan pasukan Rusia dan tentara bayaran Grup Wagner "kemungkinan besar" sekarang menguasai kota itu.

Inggris yakin Soledar hampir jatuh ke tangan Rusia - tetapi menambahkan bahwa Kremlin "tidak mungkin" mengambil Bakhmut segera karena "garis pertahanan stabil" Ukraina.

Seorang pejabat militer senior dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) mengatakan pada Senin (9/1/2023) ada "porsi yang baik" dari Soledar di tangan Rusia.

Pertempuran di sekitar Bakhmut telah berlangsung selama berbulan-bulan, dan pejabat AS menggambarkan pertukaran terbaru sebagai "biadab".

Dua warga negara Inggris hilang di wilayah tersebut dan terakhir terlihat menuju ke Soledar.

Terlepas dari pertempuran yang panjang dan intens, Oleh Zhdanov - seorang analis militer yang sangat dihormati di Ukraina - percaya bahwa baik Soledar maupun Bakhmut tidak terlalu penting dari sudut pandang operasional.

Zhdanov mengatakan dalam sebuah wawancara pada hari Senin dengan surat kabar Ukraina Gazeta bahwa Rusia "mencoba untuk membuktikan kepada seluruh dunia bahwa tentaranya mampu menang".

Institute for the Study of War, sebuah think-tank yang berbasis di AS, mengatakan bahwa pemimpin Grup Wagner, Yevgeny Prigozhin, akan terus menggunakan kesuksesan Grup Wagner yang dikonfirmasi dan dibuat-buat di Soledar dan Bakhmut untuk mempromosikan Grup Wagner sebagai satu-satunya kekuatan Rusia di Ukraina yang mampu mengamankan keuntungan nyata.

Rusia telah mengalami beberapa kemunduran di Ukraina sejak invasinya hampir setahun yang lalu, termasuk kehilangan kendali atas satu-satunya ibu kota regional yang berhasil direbutnya.

Menguasai Soledar akan menjadi kemenangan propaganda bagi Kremlin sebagai kemenangan militer.

Keuntungan untuk Rusia relatif kecil dan mahal, tetapi kota itu akan menjadi trofi yang sangat dibutuhkan untuk dipersembahkan kepada para kritikus di tanah air mereka.