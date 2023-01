JAKARTA – Seorang menteri negara bagian Malaysia berbicara dengan bahasa Jawa saat berpidato di hadapan parlemen. Cuplikan dari pidato itu menjadi viral di media sosial, menarik perhatian netizen Indonesia.

Dalam klip yang diunggah akun Instagram @viralpressid, Menteri Besar Negara Bagian Johor Datuk Onn Hafiz Ghazi tampak berbicara di parlemen Johor, tentang tekad negara bagian itu untuk membantu semua warganya tanpa memandang etnis, status ataupun agama.

"Kerajaan negeri telah dan akan terus secara konsisten membantu bangsa Johor, tanpa memandang etnis, agama, derajat, maupun keturunan," kata Oon dalam video itu.

Dia melanjutkan pidatonya dengan kutipan dalam bahasa Inggris, bahasa Jawa, mandarin, dan Tamil, menekankan komitmen tersebut.

“We are truly a colour blind state when it comes to helping people of Bangsa Johor (Kita adlaah negara bagian yang benar-benar buta warna dalam hal membantu rakyat Bangsa Johor),” kata Datuk Oon dalam bahasa Inggris.

“Atau dalam bahasa lain 'kito iki buto worno. Kabeh podo wae' (kita ini buta warna. semua sama saja)," lanjutnya dalam bahasa Jawa.

Mendengar kata-kata itu, salah seorang hadirin bertanya: "Bicara dalam bahasa Jawa kah Anda Yang Terhormat?" “Saya mencoba,” jawab Datuk Onn. Video tersebut menjadi viral dan banyak mendapat komentar dari netizen Indonesia. “Curiga wong Nganjuk iki,” kata a*** “Joss mmg di johor ada kampung jawax,” kata pengguna a***.a*** Tidak diketahui kapan video ini direkam. Namun Datuk Onn Hafiz Ghazi menjabat sebagai Menteri Besar Johor, posisi setara gubernur di Indonesia, sejak Maret 2022.