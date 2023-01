JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu dengan Speaker National Assembly of Algeria, Ibrahim Boughali dalam agenda Parliamentary Union of the OIC (PUIC), Senin 30 Januari 2023, di International Conference Center (ICC), Aljazair.

Dalam pertemuan itu Puan menyebutkan hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dan Aljazair yang dimulai pada tahun 1963, sejak era Soekarno. Kedua negara yang telah memiliki hubungan erat dalam rangka Konferensi Asia-Afrika (KAA) tahun 1955 itu sejak awal memiliki kesamaan pandangan untuk menentang penjajahan.

“Presiden pertama Indonesia, Bapak Soekarno telah menyuarakan dan mendukung kemerdekaan Aljazair,” ujar Puan Maharani.

Puan pun berterima kasih kepada Aljazair yang telah menempatkan patung Bung Karno di negara tersebut. Menurutnya, penempatan patung Bung Karno yang dibuat Indonesia untuk ditempatkan di Aljazair tak hanya menjadi kebanggaan bagi keluarga, namun juga bagi bangsa Indonesia.

“Saya berharap kedekatan hubungan di masa lalu dapat menjadi modal besar untuk mempererat hubungan di masa depan. Kami keluarga Bung Karno merasa dekat dengan Aljazair,” kata Puan Maharani.

Lebih lanjut, Puan menekankan pentingnya diplomasi parlemen baik secara bilateral maupun multilateral. Ia menyebut, diplomasi Parlemen perlu dilakukan untuk mendukung kerjasama kedua negara. Dalam pertemuan, Puan dan Ketua Parlemen Aljazair sepakat untuk membangun harmonisasi hubungan negara-negara Islam. “Kita perlu mempromosikan Islam yang damai dan moderat bagi dunia,” pungkas Puan Maharani.