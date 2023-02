JAKARTA - Seorang wanita asal Meksiko, Juana Barraza dikenal sebagai pembunuh berantai yang mengincar para lanjut usia (lansia) berusia diatas 70 tahun. Ia juga dijuluki "Little Old Lady Killer" atas perbuatannya.

Juana meneror wanita lansia di Kota Meksiko karena perbuatannya yang membunuh wanita dengan cara mencekik. Pada tahun 2015, ia dijatuhi hukuman 759 tahun penjara karena terbukti membunuh total 16 wanita di persidangan.

Menurut penulis buku "The Little Old Lady Killer", Susana Vargas Cervantes mengatakan bahwa kasus pembunuh berantai ini menjadi yang pertama dalam sejarah Meksiko. Saat buku ini diterbitkan, penyelidik mengira dalang dibalik kejadian ini merupakan seorang pria.

Namun, beberapa pihak juga menduga pembunuhnya adalah seorang waria. Hal tersebut dikarenakan para saksi menggambarkan orang bertubuh besar dan berotot yang mengenakan wig dan pakaian wanita.

"Mereka tidak bisa membayangkan pembunuh berantai wanita," kata Cervantes tentang polisi.

"Jadi mereka pergi pada bulan Oktober 2005 dan menangkap banyak pekerja seks waria dan dan setelah tidak satupun dari mereka cocok dengan sidik jari mereka, mereka menyimpulkan, OK, itu bukan waria, tapi kami yakin itu adalah seorang transgender," kenang Cervantes.

Rupanya polisi keliru, mereka mendapat sebuah petunjuk besar kasus ini pada tahun 2006. Seorang saksi yang merupakan penyewa saat kembali ke rumah ia melihat mayat telah tergeletak di tanah dan seorang wanita melarikan diri. Juana ditangkap dan tersiar kabar bahwa Mataviejitas "Pembunuh Wanita Tua Kecil" telah ditangkap.

Setelah penangkapan Barraza, para penyelidik mengungkap fakta bahwa dia merupakan seorang mantan pegulat bertopeng Meksiko atay lucha libre. Ia memiliki nama samaran, yaitu "La Dama del Silencio" atau Lady of Silence. Kriminolog yang menangani kasusnya mengatakan Barraza mengaku bahwa dirinya saat berusia 13 tahun telah dijual oleh sang ibu yang merupakan pecandu alkohol. Sejak itu, ia disiksa secara fisik maupun mental. Oleh sebab itu, Juana mengincar orang-orang dengan umur yang sama seperti ibunya. Alih-alih untuk melampiaskan kebenciannya terhadap apa yang telah dia alami saat berusia 13 tahun itu.