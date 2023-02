WASHINGTON - Sebuah balon mata-mata, yang dicurigai dari China, telah terbang di atas Amerika Serikat (AS) selama beberapa hari, dan pejabat senior AS telah menyarankan Presiden Joe Biden agar tidak menembak jatuhnya karena takut puing-puing itu dapat menimbulkan ancaman keselamatan.

Insiden itu mengingat kembali sejauh mana Beijing dan Washington siap melakukan tindakan untuk memata-matai satu sama lain di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara adidaya.

"Pemerintah Amerika Serikat telah mendeteksi dan melacak balon pengintai ketinggian tinggi yang berada di atas benua Amerika Serikat saat ini," kata Juru Bicara Pentagon Brigadir Jenderal Patrick Ryder kepada wartawan, sebagaimana dilansir Reuters.

Berita itu tersiar ketika Direktur CIA William Burns berbicara di sebuah acara di Universitas Georgetown Washington, di mana dia menyebut China sebagai "tantangan geopolitik terbesar" yang saat ini dihadapi Amerika Serikat.

China dan Amerika Serikat, dua ekonomi terbesar di dunia, telah mengalami ketegangan akhir-akhir ini, bentrok mengenai Taiwan, catatan hak asasi manusia China, dan aktivitas militernya di Laut China Selatan.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken akan mengunjungi China dalam beberapa hari mendatang.

Seorang pejabat senior pertahanan AS, memberi pengarahan kepada wartawan dengan syarat anonim, mengatakan Amerika Serikat telah “menangkap” balon itu sejak memasuki wilayah udara AS beberapa hari yang lalu dan telah mengamatinya dengan pesawat militer AS yang diujicobakan.

Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin, saat melakukan perjalanan ke Filipina, mengadakan pertemuan pejabat senior Pentagon pada Rabu, (1/2/2023) untuk membahas insiden balon tersebut.

Baca Juga: BuddyKu Festival, Generasi Muda Wajib Hadir

Follow Berita Okezone di Google News

Para pemimpin militer AS mempertimbangkan untuk menembak jatuh balon di atas Montana pada Rabu, tetapi akhirnya menasihati Biden untuk tidak melakukannya karena risiko keamanan dari puing-puing, kata pejabat itu kepada wartawan. "Kami ingin memastikan bahwa kami berkoordinasi dengan otoritas sipil untuk mengosongkan wilayah udara di sekitar area potensial itu," kata pejabat tersebut. "Tetapi bahkan dengan langkah-langkah perlindungan yang diambil, itu adalah keputusan dari komandan militer kami bahwa kami tidak menurunkan risiko dengan cukup rendah. Jadi kami tidak mengambil risiko." Pejabat tersebut mengatakan jalur penerbangan saat ini akan membawa balon melewati sejumlah situs sensitif, namun tidak memberikan perincian. Pangkalan Angkatan Udara Malmstrom di Montana adalah rumah bagi 150 silo rudal balistik antarbenua. Para pejabat menolak mengatakan seberapa tinggi balon itu terbang tetapi mengakui bahwa balon itu beroperasi di atas lalu lintas udara sipil dan di bawah "angkasa luar". Pejabat AS mengangkat masalah ini dengan rekan-rekan China mereka melalui saluran diplomatik di Beijing dan di Washington. "Kami telah menyampaikan kepada mereka keseriusan kami menangani masalah ini," tambah pejabat itu. Kementerian luar negeri China tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Balon mata-mata telah terbang di atas Amerika Serikat beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir, tetapi balon ini tampaknya bertahan lebih lama dari sebelumnya, kata pejabat itu. "Saat ini, kami menilai bahwa balon ini memiliki nilai aditif yang terbatas dari perspektif pengumpulan intelijen, namun kami tetap mengambil langkah-langkah untuk melindungi pengumpulan informasi sensitif intelijen asing," kata pejabat itu.