ISRAEL memiliki sederet tokoh terkenal di dunia yang berkecimpung di berbagai bidang. Ada yang terkenal di bidang akting dan industri film, teknologi, hingga kuliner.

Berikut adalah 5 tokoh Israel yang berpengaruh di dunia, sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber, Rabu (5/4/2023) :

1. David Grossman

Bagi para pecinta buku, siapa yang tak kenal dengan sosok David Grossman? Penulis ternama ini lahir di Yerussalem, 25 Januari 1954. Sejak remaja, Grossman sudah tertarik dengan filsafat hingga memutuskan untuk mempelajarinya, bersamaan dengan ilmu teater di Universitas Ibrani.

Di kampus, ia bergabung dengan Radio Israel dengan menjadi koresponden siaran remaja.Setelahnya, Grossman diangkat menjadi pembawa berita dan dipecat pada 1988.

Melansir Jewish Virtual Library, Grossman disingkirkan dari kantornya sendiri karena menolak untuk mengubur dan melupakan cerita mengenai kepemimpinan Palestina. Setelahnya, Grossman menjadi penulis buku dan aktivis terkemuka. Lusinan buku sudah berhasil ia tulis dan terbitkan, di antaranya adalah The Zig Zag Kid, Her Body Knows, The Smile of the Lamb, Duel, Death as a Way of Life: Israel Ten Years After Oslo, dan masih banyak lagi.

2. Gal Gadot

Gal Gadot adalah seorang aktris kenamaan yang sudah membintangi banyak film Hollywood. Salah satu perannya yang paling fenomenal adalah ketika memerankan Dinaia atau Wonder Women di film produksi DC, Wonder Woman.

Lahir di Petah Tiqwa, 30 April 1985, Gal Gadot juga terkenal sebagai penyanyi, model, dan produser. Kariernya dimulai kala ia memenangi kontes Miss Israel pada 2004. Setelahnya Gadot membintangi film Fast & Furious tahun 2004, 2011 dan 2014, serta Dawn of Justice di tahun 2016.

Ibu 3 anak ini memiliki berbagi prestasi yang cukup bergengsi seperti Best Actress (Saturn Award, 2018), Best Actress in a Superhero Movie (Alpha Pro, 2022), Best Female Hero (Alpha Pro, 2021), dan Best Actress (Golden Issue, 2020).

3. Michael Solomonov Selanjutnya, ada nama Michael Solomonov, yang merupakan seorang juru masak atau chef terkenal dunia asal Israel. Pria kelahiran Ganei Yehuda ini adalah pemilik restoran Zahav, sebuah restoran modern terkenal Israel yang berdiri di Philadelphia, AS. Restoran ini menyajikan makanan khas dan otentik Israel. Chef berusia 44 tahun itu memiliki sederet perestasi dari The New York Times, The Wall Street Journal, Good Morning America, dan ABC’s The Chew. 4. Natalie Portman Aktris kelahiran Jerussalem, 9 Juni 1981, Natalie Portman juga masuk dalam jajaran tokoh Israel paling berpengaruh di dunia. Natalie melebarkan sayapnya hingga ke industri film Hollywood dan membintangi film superhero garapan Marvel, seperti Thor dan Thor: Love and Thunder. Selain itu, ia memainkan peran di film Black Swan, Star Wars, Closer, dan No Strings Attached. Pada tahun 2003, Natalie lulus dari jurusan Psikologi, Universitas Harvard. Selang 12 tahun setelahnya, ia kembali ke kampus untuk menyampaikan pidato dan mengatakan bahwa dirinya lebih suka menjadi seseorang yang pintar daripada meniti karier sebagai bintang film. 5. Amnon Shashua Ada pula Amnon Shashua yang merupakan CEO perusahaan teknologi kendaraan bernama Mobileye. Forbes mencatat, kekayaan pria asal Giv’atayim, Israel itu menyentuh angka USD1,5 miliar. Sebelum menjadi pebisnis sukses, Shashua adalah dosen di Hebrew University dengan keahlian di bidang ilmu komputer. Pada tahun 2014 ia beserta pasangannya, Ziv Aviram, menjual Mobileye ke Intel dengan harga USD15,3 miliar. Keduanya juga menjadi co-CEO OrCam, perusahaan pembuat perangkat penglihatan untuk tunanetra terkemuka di dunia. (Diolah dari berbagai sumber/Litbang MPI/Ajeng Wirachmi)

