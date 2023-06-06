Kecelakaan Kereta Api Terburuk India dalam Abad Ini, Diduga Disebabkan Perubahan Interlocking Elektronik

INDIA – Kecelakaan maut tiga kereta di India timur yang menewaskan 275 orang terus menarik perhatian dunia internasional. Dari 1.175 orang yang terluka dibawa ke rumah sakit, 793 telah dipulangkan. Beberapa keluarga masih mencari orang yang mereka cintai.

Menteri perkeretaapian India Ashwini Vaishnaw telah menyatakan kesalahan sinyal menyebabkan kecelakaan kereta api di Odisha tesrebut.

Dia menduga "perubahan interlocking elektronik" kemungkinan menjadi penyebabnya. Dalam persinyalan kereta api, sistem interlocking elektronik menetapkan rute untuk setiap kereta api di area tertentu, memastikan pergerakan kereta api yang aman di sepanjang jalur.

Dia juga mengatakan pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan maut itu telah diidentifikasi. Namun dia tidak menjelaskan lebih lanjut.