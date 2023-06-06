Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi dan Ganjar Pranowo Akan Hadiri Rakernas PDI Hari Ini

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |05:30 WIB
Jokowi dan Ganjar Pranowo Akan Hadiri Rakernas PDI Hari Ini
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan hadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-III Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang akan digelar pada hari ini, Selasa (6/6/2023).

Rakernas PDIP dijadwalkan akan berlangsung pada 6-8 Juli 2023.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan memberikan pidato politik.

"Pembukaan rekernas akan dihadiri oleh Bapak Presiden Jokowi. Di dalam pidato politik, Ibu Megawati Soekarno Putri dan juga sambutan arahan dari Presiden Indonesia bapak Presiden Jokowi, dengan mohon maaf nanti akan disampaikan secara tertutup," kata Hasto saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin 5 Juni 2023.

Hasto menjelaskan, alasan tertutupnya pidato tokoh negara itu lantaran rakernas merupakan forum penting untuk membahas strategi pemenangan Pemilu 2024. Salah satunya yakni target kursi yang akan dicapai hingga merealisasikan visi-misi bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo.

"Dengan demikian di dalam rakernas ini, aspek-aspek pemerintahan ke depan agenda strategisnya, visi misinya aspek-aspek pemenangan pemilu dan kemudian ideologi keberpihakan terhadap wong cilik, itu akan dibahas secara khusus," kata Hasto.

Tak hanya itu, Hasto menyebut Bacapres PDIP Ganjar Pranowo dan sejumlah kader PDIP yang menjabat sebagai kepada daerah juga akan hadiri forum Rakernas tersebut.

"Di dalam Rakernas ketiga ini juga akan dihadiri oleh DPP PDI Perjuangan, ketua, sekretaris, bendahara DPD DPD perjuangan se-Indonesia, kemudian pimpinan kelompok fraksi fraksi dari Komisi 1 sampai 11 Fraksi PDI Perjuangan," ujar Hasto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190731//megawati_galang_donasi_untuk_korban_bencana_sumatera-z8f7_large.jpg
Donasi Korban Bencana Sumatera, Megawati Perintahkan Pramono Sumbang Rp2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190421//pemerintah-CBHe_large.jpg
Sidang Sengketa Informasi Ijazah Jokowi, Bonatua Minta Sekda Dihadirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190331//joman-9ckL_large.jpg
Panas! Ketum Joman Disemprot Roy Suryo, Bukan Alumni UGM Coba Buktikan Keaslian Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190320//roy_suryo-9q4x_large.jpg
Roy Suryo Ungkap Gelar Perkara Khusus Bongkar 2 Kebohongan soal Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190118//roy_suryo-6AMa_large.jpg
Roy Suryo Kaget Laporan Kasus Ijazah Palsu Ditampilkan Polda Metro, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190116//roy_suryo-Sf9b_large.jpg
Ditunjukkan Ijazah Analog Jokowi di Polda Metro, Roy Suryo: Kami Masih Yakin 99,9 Persen Palsu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement