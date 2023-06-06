Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Tangkap Mahasiswa di Kampus Medan, Terlibat Peredaran 135 Kg Ganja

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |02:03 WIB
Polisi Tangkap Mahasiswa di Kampus Medan, Terlibat Peredaran 135 Kg Ganja
A
A
A

MEDAN - Polisi menangkap seorang mahasiswa berinisial DA alias Dodi (23) dari areal kampus Fakultas Pertanian Universitas Methodist di kawasan Medan Selayang, Kota Medan. Dodi ditangkap karena patut diduga terlibat dalam peredaran 135 kilogram ganja asal Aceh.

Informasi yang dihimpun penangkapan terhadap Dodi dilakukan pada Rabu, 31 Mei 2023 kemarin. Dodi ditangkap di hari yang sama dengan dua rekannya yang berasal dari Aceh, yakni P (25) dan SH (16). Mereka ditangkap di kawasan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Kepala Bidang Humas pada Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi saat dikonfirmasi membenarkan adanya penangkapan itu. Menurut Hadi dari penangkapan ketiga tersangka, disita barang bukti ganja seberat 135 kilogram.

"Iya benar. Ketiganya kita tangkap di dua lokasi berbeda dengan barang bukti 135 kilogram ganja. Satu kita tangkap di Kampus Methodist di Medan dan dua lagi di Langkat saat membawa barang haram itu menuju Medan," sebut Hadi, Senin (5/6/2023).

Hadi mengatakan, proses penangkapan terhadap dua tersangka di Langkat, berjalan cukup dramatis. Petugas yang akan melakukan penangkapan sempat berjibaku setelah kedua tersangka mencoba melarikan diri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
medan ganja Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191106//polsek_mbg_mandailing_natal_dibakar_massa-mvuG_large.jpg
Polsek MBG Sumut Dibakar Massa Diduga Akibat Lepaskan Pengedar Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189717//narkoba-UwmM_large.jpg
Penangkapan Dewi Astutik Diapresiasi, Polri Diminta Bongkar Jaringan Narkoba Segitiga Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189151//vape-l7wi_large.jpg
Zat Etomidate di Vape Masuk Narkotika Golongan II, Kini Penggunanya Bisa Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189033//viral-SkCg_large.jpg
Bareskrim Bongkar Laboratorium Rahasia Vape Mengandung Narkoba, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188696//polisi-C45k_large.jpg
Rawan Tawuran, Polisi Ingatkan Pelajar di Tanjung Priok soal Kenakalan Remaja hingga Pornografi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188604//dua_napi_narkoba_asal_belanda_dipulangkan-45iG_large.jpg
Dua Napi Narkoba Asal Belanda Dipulangkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement