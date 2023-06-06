Rumah Digeledah, Polisi Sita Narkoba dari Mobil Lurah di Lampung

LAMPUNG UTARA - Satreskrim Polres Lampung Utara menemukan narkotika jenis sabu beserta alat hisapnya saat melakukan penggeledahan di rumah oknum lurah Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Senin (5/6/2023).

Kasat Reskrim Polres Lampung Utara AKP Eko Rendi Oktama mengatakan, selain barang bukti terkait tindak pidana korupsi, pihaknya juga menemukan seperangkat alat hisap sabu dari salah satu lokasi penggeledahan.

"Untuk terkait barang bukti narkoba dan alat hisapnya sudah langsung kita limpahkan ke Satresnarkoba," ujar Rendi.

Menurut Rendi, selain barang bukti narkoba beserta alat hisap, pihaknya juga mengamankan oknum lurah Kota Alam berinisial FS.

Saat dikonfirmasi, AKP Made Indra membenarkan pihaknya telah menerima pelimpahan barang bukti narkoba dan terduga pelaku dari Satreskrim Polres Lampung Utara.

"Iya, sudah kami terima (pelimpahan) dari Satreskrim," kata Made.