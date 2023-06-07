Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Sukarno Kencing di Pesawat Rongsok, Menyembur ke Seluruh Ruangan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |06:15 WIB
Kisah Sukarno Kencing di Pesawat Rongsok, Menyembur ke Seluruh Ruangan
Soekarno (Ist)
A
A
A

PADA zaman Belanda, Soekarno mengalami peristiwa lucu dengan sejumlah tokoh pergerakan nasional. Salah satunya seperti peristiwa yang terjadi di dalam pesawat saat zaman Jepang.

Diiringi 20 pejabat militer Jepang, Sukarno dan dan Hatta berangkat. Namun, saat berangkat, tak ada yang mau bicara soal maksud pemanggilan tersebut. Pertemuan itu ternyata menjadi bagian penting dalam tonggak sejarah.

Jepang menyatakan tidak akan menghalang-halangi kemerdekaan Indonesia. Mereka sadar sudah dikalahkan pasukan sekutu. Kondisi peperangan sama sekali berubah. Jepang sudah kalah dalam perang dunia II di Pasifik.

Bung Karno dan Hatta membawa kabar baik ini ke Indonesia. Saat pulang, mereka tidak naik pesawat penumpang yang bagus seperti ketika berangkat. Namun, mereka naik pesawat pembom yang sudah rongsokan. Banyak lubang bekas tembakan di badan pesawat itu.

Bahkan, pesawat tersebut tidak memiliki tempat duduk sehingga para penumpang duduk di lantai pesawat atau berbaring. Pesawatnya juga tidak memiliki pemanas hingga membuat para penumpang menggigil kedinginan.

Paling parah, tidak ada toilet di pesawat. Hingga suatu waktu Bung Karno ingin kencing. Kemudian, ia berbisik kepada dokter pribadinya, Suharto.

"Aku ingin kencing. Apa yang harus kulakukan?" bisik Bung Karno.

