Kisah Bung Karno Bermimpi Menjadi Hercules, Dikelilingi 14 Bidadari

PRESIDEN pertama Republik Indonesia, Soekarno, memiliki sembilan orang istri. Namun, ada kisah menarik dari sosok Bung Karno. Ia pernah bermimpi menjadi Hercules dan dikelilingi oleh 14 bidadari cantik.

Mengutip buku karya Adhe Riyanto yang berjudul “Soekarno Fatmawati Sebuah Kisah Cinta Klasik”, diceritakan Sukarno bermimpi menjadi Hercules.

Sebagaimana digambarkan dalam sebuah plakat pada dinding di Istana Bogor. Tampak bayi Hercules dalam pangkuan ibunya dan dikelilingi 14 bidadari cantik.

"Cobalah bayangkan betapa bahagianya dilahirkan di tengah empat belas orang cantik seperti ini," ujar Bung Karno.

Keperkasaan Hercules, menurutnya, menuntut kasih sayang dan haus kelembutan. Bung Karno sebagai orang yang percaya bisa memindahkan gunung dengan kata-kata membutuhkan dukungan total dari lingkungannya, yaitu cinta, pujian, dan penerimaan.

Semasa kecilnya, Bung Karno mendapatkan itu dari Sarinah. Perempuan yang merupakan pembantu rumah tangga di dalam keluarganya.