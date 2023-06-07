5 Fakta Lansia Emosinya Meledak Maki-Maki Polantas, Ditangkap Minta Maaf

JAKARTA - Taufik, warga Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Propinsi Riau nekat memaki-maki polisi. Aksi lansia berusia 68 tahun itu pun viral di media sosial.

Berikut fakta-faktanya:

1. Tidak Pakai Helm

Dari video viral, terlihat Taufik asyik mengendarai sepeda motor bebek di jalan raya di Lirik. Namun, ia terlihat tidak menggunakan kelengkapan berkendara, yakni helm.

Pria itu tampak mengenakan topi dan baju merah kombinasi hitam. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 6 Juni 2023.

2. Ditegur Polisi

Lantaran tidak menggunakan helm, Taufik ditegur anggota polisi yang sedang melakukan kegiatan di jalan raya.

3. Maki Polisi

Bukannya menerima teguran, pria bertopi ini malah marah-marah dan mengucapkan sumpah serapah terkait polisi dan instusi Polri.

Anggota polisi pun mengingatkan agar tidak mengeluarkan kata makian. Namun, pria ini tidak terima dan terus melakukan sumpah serapah kemudian berlalu saja.

Tidak berapa lama, pria ini kembali lagi dan mendatangi anggota Polantas yang masih berdinas di jalan. Pria ini pun kembali mengeluarkan kata kata makian.

"Pura pura bersih. Sa#*#bo dasar polisi jangan sok mendisiplinkan orang tapi disiplinkan," imbuhnya.