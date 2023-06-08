Advertisement
HOME NEWS JATIM

Dikira Bangkai Binatang, Jasad Bayi Laki-Laki Gegerkan Warga Sungai Brantas Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |22:15 WIB
Dikira Bangkai Binatang, Jasad Bayi Laki-Laki Gegerkan Warga Sungai Brantas Malang
A
A
A

KOTA MALANG - Warga di aliran Sungai Brantas, Kota Malang digegerkan dengan penemuan sesosok jasad bayi pada Kamis sore (8/6/2023). Peristiwa itu tepatnya berada di wilayah Jalan Aris Munandar Gang VI A, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen.

Lutfi Sugiantoro, salah satu warga setempat menjelaskan, temuan jasad bayi yang dibuang di sungai berawal dari teriakan tetangganya di seberang sungai.

"Saya posisi di kamar, terus dengar ibu-ibu teriak 'bayi, bayi', kan jendela kamar saya menghadap sungai, jadi kelihatan. Saya mendekati sungai," ucap Lutfi, ditemui wartawan pada Kamis petang (8/6/2023).

Selanjutnya, ia berusaha mendekati tepian sungai dan memang melihat bayi tersebut. Awalnya ia mengira itu merupakan binatang yang dibuang di sungai. Sebab, posisi awal bayi dalam kondisi tengkurap di pusaran air. Namun, setelah posisi bayi berubah menjadi terlentang terlihat wajahnya.

"Kemudian saya turun ke sungai, pakai kaos, saya ambil, kondisi bayi sepertinya masih baru, ganteng, laki-laki," katanya.

Topik Artikel :
Malang Mayat Bayi mayat
