4 Fakta Mahasiswa ITB Meninggal saat Uji Coba Pesawat Tanpa Awak, Terkena Pasak yang Terlepas

BANDUNG – Muhammad Rasyid Ghifary, mahasiswa Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung (ITB) Angkatan 2021 meninggal dunia saat melakukan uji coba pesawat tanpa awak di kawasan Lanud Sulaiman, Kabupaten Bandung, pada Selasa (6/6/2023).

Berikut lima faktanya dari berbagai sumber:

1. Terkena pasak

Almarhum dilaporkan meninggal setelah terkena pasak yang digunakan sebagai pancang untuk menarik pesawat ke angkasa pada Selasa (6/6/2023) sore sekitar pukul 17.00 WIB. Pasak tersebut terlepas dan mengenai bagian bawah pipinya sehingga menyebabkan almarhum tidak bisa bernapas.

2. Kontes robot terbang

Menurut Ketua Program Studi Teknik Mesin ITB Pandji Prawisudha, almarhum bersama tim mahasiswa dari jurusan lain dari ITB yang tergabung dalam UKM Aksantara sedang menjajal pesawat tanpa awak tersebut untuk kepentingan lomba kontes robot terbang.

3. Sangat mengejutkan

Dia mengatakan kejadian ini sangat mengejutkan karena model pesawat ini tergolong paling rendah risiko. Bobot pesawat hanya 8 kg, namun karena kondisi tanah agak gembur akibat hujan, sehingga pasak terlepas dan mengenai almarhum.