Puji Masyarakat Indonesia, Dubes Palestina Zuhair Al-Shun: Hubungan Kami Istimewa

JAKARTA - Laga FIFA Match Day antara Timnas Indonesia melawan Palestina akan digelar pada 14 Juni 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Tentunya, pertandingan ini mengundang antusiasme yang cukup besar dari masyarakat.

Seperti yang diketahui, pertandingan ini memiliki makna yang lebih daripada hanya sekedar pertandingan pershabatan. Pertandingan ini merupakan sebuah simbol dukungan Indonesia kepada Palestina.

Dukungan yang diberikan Indonesia tidak lepas dari hubungan baik yang telah dijalin oleh kedua negara sejak dahulu.

Dalam wawancara khusus yang dilakukan Okezone, Dubes Palestina, Zuhair Al-Shun menyampaikan apresiasinua kepada pemerintahan dan marakyat dan Indonesia untuk dukungan kemerdekaan yang telah diberikan sejak lama.

Dubes Al-Shun menyebut hubungan antara Indonesia dengan Palestina sebagai hubungan yang penuh persaudaraan.