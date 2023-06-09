Sejarah Ojek, dari Desa ke Kota Metropolitan

JAKARTA - Asal mula kemunculan ojek yang eksis di Indonesia pada tahun 1969, merupakan sarana transportasi yang inovatif. Namun disebutkan, ojek pertama kali hadir di Jawa Tengah dengan kendaraan masih berupa sepeda, belum berupa sepeda motor.

Dengan berkembanganya zaman, saat ini muncul ojek online. Sejak kemunculannya, kerap memicu konflik tersendiri lantaran berkaitan dengan "urusan perut". Ojek konvensional hingga taksi dan angkot, mulai tergusur dari hati masyarakat dan tentunya, pendapatan mereka merosot sedikit demi sedikit.

“Angkutan” ojek inovatif ini entah siapa yang memulainya. Namun yang pasti, masyarakat di pedesaan sangat terbantu dengan eksisnya jasa ini. Terlebih untuk mengantar barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain yang jaraknya bisa bikin ‘gempor’ kalau jalan kaki.

BACA JUGA: Ganjar Pranowo Kenang Masa SMA Jadi Tukang Ojek saat Aktivasi Stasiun Purworejo

Di sisi finansial, jasa ini juga lebih “murah meriah” ketimbang beli mobil yang butuh sopir dan mengisi bahan bakarnya. Sejak itu, jasa antar/angkut dengan sepeda ini menyebar ke perkotaan, hingga ke Ibu Kota.

Tapi di Jakarta pada 1970, jasa angkut dengan sepeda ini lebih ramai dibutuhkan di Pelabuhan Tanjung Priok. Pasalnya kala itu di pelabuhan, masih ada larangan becak atau angkutan bermotor lainnya untuk masuk pelabuhan.

Lambat laun, sarana ojek sepeda ini menyebar ke seantero Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Inovasi tentang sarana kendaraan untuk ‘ngojek’, juga kembali bermula di Jawa Tengah.