Mahasiswi Ubaya Dibunuh Jasadnya Dimasukkan Dalam Koper, Pelaku Ditangkap!

SURABAYA - Terduga pelaku pembunuhan sadis mahasiswi Universitas Surabaya (Ubaya), Angela Natahania yang jasadnya dimasukkan tas koper dan dibuang di jurang daerah Pegunungan Pacet Mojokerto - Jawa Timur, diamankan Satreskrim Polrestabes Surabaya pada Kamis (8/6/2023) siang.

Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih intensif terhadap Roy, terduga pelaku pembunuhan. Terduga pelaku merupakan guru les musik korban.

Pelaku digelandang ke Mako Polrestabes untuk menjalani penyelidikan lebih mendalam terkait motif dari kasus pembunuhan gadis 22 tahun itu.

Menurut Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Pasma Royce pihaknya masih menungguh hasil identifikasi dari tim identifikasi Polda Jatim untuk dicocokkan dengan keluarga korban.

Dibenarkan kapolres, bahwa terduga pelaku guru les musik korban. Selain mengamankan Roy, Satreskrim Polrestabes Surabaya juga mengamankan mobil jenis SUV milik korban.

(Arief Setyadi )