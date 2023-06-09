Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Mahasiswi Ubaya Dibunuh Jasadnya Dimasukkan Dalam Koper, Pelaku Ditangkap!

Nur Syafei , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |06:00 WIB
Mahasiswi Ubaya Dibunuh Jasadnya Dimasukkan Dalam Koper, Pelaku Ditangkap!
Penangkapan pembunuh mahasiswi Ubaya (Foto: Nur Syafei)
A
A
A

SURABAYA - Terduga pelaku pembunuhan sadis mahasiswi Universitas Surabaya (Ubaya), Angela Natahania yang jasadnya dimasukkan tas koper dan dibuang di jurang daerah Pegunungan Pacet Mojokerto - Jawa Timur, diamankan Satreskrim Polrestabes Surabaya pada Kamis (8/6/2023) siang.

Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih intensif terhadap Roy, terduga pelaku pembunuhan. Terduga pelaku merupakan guru les musik korban.

Pelaku digelandang ke Mako Polrestabes untuk menjalani penyelidikan lebih mendalam terkait motif dari kasus pembunuhan gadis 22 tahun itu.

Menurut Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Pasma Royce pihaknya masih menungguh hasil identifikasi dari tim identifikasi Polda Jatim untuk dicocokkan dengan keluarga korban.

Dibenarkan kapolres, bahwa terduga pelaku guru les musik korban. Selain mengamankan Roy, Satreskrim Polrestabes Surabaya juga mengamankan mobil jenis SUV milik korban.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190699/tersangka_pembunuhan_kacab_bank_bumn-Zw3R_large.jpg
Polda Metro Serahkan 15 Tersangka Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN ke Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement