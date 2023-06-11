Apes! Maling Motor Ini Babak Belur Dihajar Warga Usai Tabrak Tiang Listrik

BOGOR - Pelaku pencurian motor babak belur dihajar warga di wilayah Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Pelaku sudah ditangkap polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam video beredar, tampak pelaku yang hanya mengenakan kaos dan celana dalam sedang menjadi bulan-bulanan warga. Pelaku hanya bisa meringis kesakitan di tanah sembari menahan bogem mentah dan tendangan warga yang kesal dengan aksinya.

BACA JUGA:

"Udah, udah," kata salah satu warga dalam video, Sabtu (10/6/2023).

"Uuuu," sorak warga di lokasi.

Kapolsek Cileungsi Kompol Zulkarnaen mengatakan persitiwa itu terjadi sekira pukul 14.30 WIB. Awalnya, korban yang akan bekerja memarkirkan motor depan sebuah studio dalam kondisi sudah terkunci stang.

BACA JUGA:

Aksi Curanmor di Kosan Pulogadung Terekam CCTV, Hanya Beberapa Detik Motor Raib

"Sekitar jam 15.00 WIB, pemilik studio berteriak maling, korban langsung keluar dan mengejar pelaku menggunakan motor temannya," ucap Zulkarnaen.