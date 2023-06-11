Tak Mampu Kendalikan Sepeda Motor, Dua Bocah Tewas Tabrak Pembatas Jalan

SLEMAN - Miris, dua bocah asal kabupaten Sleman tewas usai sepeda motor yang mereka kendarai mengalami kecelakaan tunggal. Keduanya tewas usai menabrak pembatas jalan yang membuat mereka terpental ke sawah. Peristiwa ini lantas viral di media sosial.

Kanit Gakkum Satlantas Polresta Sleman Iptu Catur Bowo Laksono menuturkan peristiwa kecelakaan itu terjadi Sabtu (10/6/2023) kemarin sekira pukul 14.30 WIB. Kecelakaan tunggal itu terjadi di Jalan Raya Selomartani, tepatnya sebelah timur Jembatan Dayakan Padukuhan Dayakan, Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman.

"Kedua korban mengendarai Honda Supra 125 AB 2923 QN,"ujar dia, Minggu (11/6/2023).

Kecelakaan tersebut bermula ketika R D M (14) bocah asal Dusun Sambiroto Kalurahan Purwomartani.Kapanewon Kalasan.Kabupaten Sleman berboncengan dengan N K S (13) warga Padukuhan Sambiroto, Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman.

Mereka melaju dari arah barat ke timur melewati jalan raya Selomartani. Karena jalan berkelok kelok, bocah itu belum mampu mengendalikan motor dengan baik. Dan akhirnya bocah tersebut tidak dapat menguasai dan mengendalikan laju kendaraannya sehingga pada saat belok tetap melaju lurus hingga membentur tiang pembatas jalan.