Teluk Bintuni Diguncang Gempa M3,8

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,8 mengguncang Teluk Bintuni, Papua Barat, pukul 06.06 WIB, Senin (12/6/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 1.73 LS, 133.19 BT atau 24 Km Barat Laut Teluk Bintuni, Papua Barat. Adapun gempa tersebut berkedalaman 10 Km.

BMKG memberikan disclaimer, bahwa informasi tersebut mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)