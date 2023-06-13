Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kecanggihan Senapan Pindad SS1, Senjata Serbu Andalan Paspampres

Nanda Aria , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |05:54 WIB
Kecanggihan Senapan Pindad SS1, Senjata Serbu Andalan Paspampres
Ilustrasi/ Doc: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Paspampres memiliki tugas pokok melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat dan di manapun berada kepada Presiden RI, Wakil Presiden RI, dan tamu negara setingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan beserta keluarganya.

Tak hanya itu, Paspampres juga memiliki tugas protokoler khusus pada upacara-upacara kenegaraan yang dilakukan baik di lingkungan Istana Kepresidenan maupun di luar lingkungan Istana Kepresidenan. Semunya dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

 BACA JUGA:

Untuk mendukung tugas pengamanan, Paspampres dibekali senjata serbu yang canggih dan modern. Berdasarkan situs resmi PT Pindad, berikut ini detail dan fitur SS1:

1. SS1-M1 Kal. 5.56 mm

SS1-M1 dibuat secara khusus untuk memenuhi kebutuhan satuan Marinir di kalangan TNI-AL. Untuk itu, pengembangan dilakukan dengan memberikan coating khusus yang membuat sebuah senjata SS1-M1 tahan terhadap karat sehingga dapat dioperasikan secara penuh di wilayah laut dan perairan. Istilah M sendiri berangkat dari kata Marinized.

 BACA JUGA:

2. SS1-V1 Kal. 5,56 mm

Merupakan senapan serbu pertama yang diadopsi langsung dari FN FNC. Senapan ini memiliki berat kosong 4.02 Kg dan berat isi 4.38 Kg. Dengan munisi 5.56 x 45 mm standar NATO dan panjang laras 449 mm, SS-1 V1 dapat menembak dengan sangat akurat sampai dengan jarak 400 meter. Mobilitas dalam penggunaan SS1 dapat semakin mudah dengan popor yang dapat dilipat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/340/3151136/senpi-k1Yp_large.jpg
Terlibat Sindikat Senpi Ilegal, Ketua Perbakin Purbalingga Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150131/temukan_senpi_saat_penggeledahan_kasus_asdp_kpk_koordinasi_dengan_polisi-hoCx_large.jpg
Temukan Senpi saat Penggeledahan Kasus ASDP, KPK Koordinasi dengan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/337/3135568/penampakan_senapan_angin_bentrokan_kemang-WyGq_large.jpg
Ngeri! Ini Penampakan 4 Senapan Angin yang Dipakai dalam Bentrokan Kemang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/338/3134367/pengacara_bawa_senpi_dan_narkoba_ditangkap-jzod_large.jpg
Detik-Detik Penangkapan Pengacara Bawa Senpi dan Narkoba, Berawal Kecelakaan hingga Cekcok dengan Sopir Angkot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/337/3134338/penampakan_pengacara_bawa_senpi_dan_narkoba_berbaju_tahanan-U6g9_large.jpg
Penampakan Pengacara Bawa Senpi-Narkoba Berbaju Tahanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/27/338/3134179/pengacara-xEPw_large.jpg
Ini Tampang Pengacara yang Terciduk Bawa Senpi-Sabu saat Kecelakaan di Jakpus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement