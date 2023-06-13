Kecanggihan Senapan Pindad SS1, Senjata Serbu Andalan Paspampres

JAKARTA - Paspampres memiliki tugas pokok melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat dan di manapun berada kepada Presiden RI, Wakil Presiden RI, dan tamu negara setingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan beserta keluarganya.

Tak hanya itu, Paspampres juga memiliki tugas protokoler khusus pada upacara-upacara kenegaraan yang dilakukan baik di lingkungan Istana Kepresidenan maupun di luar lingkungan Istana Kepresidenan. Semunya dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

Untuk mendukung tugas pengamanan, Paspampres dibekali senjata serbu yang canggih dan modern. Berdasarkan situs resmi PT Pindad, berikut ini detail dan fitur SS1:

1. SS1-M1 Kal. 5.56 mm

SS1-M1 dibuat secara khusus untuk memenuhi kebutuhan satuan Marinir di kalangan TNI-AL. Untuk itu, pengembangan dilakukan dengan memberikan coating khusus yang membuat sebuah senjata SS1-M1 tahan terhadap karat sehingga dapat dioperasikan secara penuh di wilayah laut dan perairan. Istilah M sendiri berangkat dari kata Marinized.

2. SS1-V1 Kal. 5,56 mm

Merupakan senapan serbu pertama yang diadopsi langsung dari FN FNC. Senapan ini memiliki berat kosong 4.02 Kg dan berat isi 4.38 Kg. Dengan munisi 5.56 x 45 mm standar NATO dan panjang laras 449 mm, SS-1 V1 dapat menembak dengan sangat akurat sampai dengan jarak 400 meter. Mobilitas dalam penggunaan SS1 dapat semakin mudah dengan popor yang dapat dilipat.