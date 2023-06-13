Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

4 Fakta Pelajar Tewas Dibunuh Teman Sendiri Gara-Gara HP, Alami 45 Luka Tusuk

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |07:01 WIB
4 Fakta Pelajar Tewas Dibunuh Teman Sendiri Gara-Gara HP, Alami 45 Luka Tusuk
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
A
A
A

PRABUMULIH - Seorang pelajar SMA bernama Dien Juliansyah (16) ditemukan tewas dengan sejumlah luka tusukan di tubuhnya. Jenazah Dien ditemukan di belakang Bengkel Pratama Motor, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Prabumulih, pada Jumat (9/6/2023) sore.

Berikut fakta-fakta terkait pembunuhan ini:

1. Korban alami 45 luka tusukan 

Kasat Reskrim, Iptu Mas Suprayitno mengatakan bahwa jasad korban ditemukan bersimbah darah dengan puluhan luka tusukan di seluruh tubuhnya.

"Saat ditemukan korban dalam kondisi bersimbah darah. Ada 45 luka tusukan senjata tajam di tubuhnya," kata Suprayitno, Senin (12/6/2023).

2. Pelaku teman korban 

Setelah melakukan penyelidikan, polisi mengamankan seorang pemuda bernama Robialsyah (19), warga Cinta Kasih, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim. Diketahui Robialsyah merupakan teman dekat korban.

"Dari hasil pemeriksaan, yang bersangkutan mengaku kalau menjadi pelaku penusukan hingga menewaskan temannya itu. Mereka juga sama-sama warga Muara Enim," kata Suprayitno.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Penusukan pembunuhan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190699/tersangka_pembunuhan_kacab_bank_bumn-Zw3R_large.jpg
Polda Metro Serahkan 15 Tersangka Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN ke Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement