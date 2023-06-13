4 Fakta Pelajar Tewas Dibunuh Teman Sendiri Gara-Gara HP, Alami 45 Luka Tusuk

PRABUMULIH - Seorang pelajar SMA bernama Dien Juliansyah (16) ditemukan tewas dengan sejumlah luka tusukan di tubuhnya. Jenazah Dien ditemukan di belakang Bengkel Pratama Motor, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Prabumulih, pada Jumat (9/6/2023) sore.

Berikut fakta-fakta terkait pembunuhan ini:

1. Korban alami 45 luka tusukan

Kasat Reskrim, Iptu Mas Suprayitno mengatakan bahwa jasad korban ditemukan bersimbah darah dengan puluhan luka tusukan di seluruh tubuhnya.

"Saat ditemukan korban dalam kondisi bersimbah darah. Ada 45 luka tusukan senjata tajam di tubuhnya," kata Suprayitno, Senin (12/6/2023).

2. Pelaku teman korban

Setelah melakukan penyelidikan, polisi mengamankan seorang pemuda bernama Robialsyah (19), warga Cinta Kasih, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim. Diketahui Robialsyah merupakan teman dekat korban.

"Dari hasil pemeriksaan, yang bersangkutan mengaku kalau menjadi pelaku penusukan hingga menewaskan temannya itu. Mereka juga sama-sama warga Muara Enim," kata Suprayitno.