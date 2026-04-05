HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rekonstruksi, Pelaku Pembunuhan Cucu Mpok Nori Peragakan 45 Adegan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |14:29 WIB
Rekonstruksi, Pelaku Pembunuhan Cucu Mpok Nori Peragakan 45 Adegan
Rekonstruksi pembunuhan cucu Mpok Nori (Foto: Dok Polisi)
JAKARTA - Subdirektorat Reserse Mobile Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Dwintha Anggary (DA), cucu komedian Betawi legendaris Mpok Nori, yang diduga dibunuh mantan suaminya berkebangsaan Irak, Fuad.

Panit 2 Subdit Resmob Polda Metro Jaya, Fechy J. Atupah, menyebutkan rekonstruksi digelar di Polda Metro Jaya pada Rabu 1 April lalu. Dalam kegiatan tersebut, 45 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian sejak awal hingga terjadinya peristiwa pembunuhan dilakukan.

“Kami penyidik Subdit Resmob Polda Metro Jaya melaksanakan kegiatan rekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh saudara FTJ terhadap saudari DA yang terjadi di wilayah Bambu Apus, Jakarta Timur,” kata Fechy, Minggu (5/4/2026).

“Rekonstruksi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mencocokkan antara keterangan tersangka dengan fakta yang terjadi di lapangan,” sambungnya.

Adegan demi adegan diperankan langsung oleh tersangka Fuad. Rekonstruksi dimulai dari momen tersangka melakukan pengamatan, kemudian berlanjut pada pertengkaran dengan korban, hingga puncak kejadian yang berujung pada pembunuhan.

Penyidik menyebut adegan paling krusial terjadi pada adegan ke-21. Pada bagian ini, tersangka yang disebut sebagai suami siri korban memperagakan tindakan menyayat leher korban di dalam kamar kontrakan.

“Rekonstruksi sendiri dilakukan sebanyak 45 adegan, di mana adegan krusialnya terdapat pada adegan ke-21, tepatnya ketika pelaku menyayat leher korban,” ujarnya.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/338/3210207/viral-BLya_large.jpg
Nasib Tragis Karyawan Ayam Geprek di Bekasi Dimutilasi karena Tolak Curi Mobil Bos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/338/3209990/pembunuhan-01ni_large.jpg
Penadah Barang Curian Pelaku Mutilasi Dalam Freezer Ditangkap, Modusnya Terungkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/338/3209918/penjara-d0Ya_large.jpg
Penadah Barang Curian di Kasus Pria Dimutilasi Dalam Freezer Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/338/3209898/mayat-r8cG_large.jpg
Pria Dimutilasi di Bekasi, Polisi: Korban Dihabisi Usai Menolak Diajak Curi Mobil Bos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/338/3208813/pembunuhan-lBuc_large.jpg
WN Irak Pembunuh Cucu Mpok Nori Terancam Penjara Seumur Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/338/3208455/pembunuhan-k2x8_large.jpg
Jejak Pelarian WN Irak Pembunuh Cucu Mpok Nori hingga Tertangkap!
