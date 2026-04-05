Rekonstruksi, Pelaku Pembunuhan Cucu Mpok Nori Peragakan 45 Adegan

JAKARTA - Subdirektorat Reserse Mobile Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Dwintha Anggary (DA), cucu komedian Betawi legendaris Mpok Nori, yang diduga dibunuh mantan suaminya berkebangsaan Irak, Fuad.

Panit 2 Subdit Resmob Polda Metro Jaya, Fechy J. Atupah, menyebutkan rekonstruksi digelar di Polda Metro Jaya pada Rabu 1 April lalu. Dalam kegiatan tersebut, 45 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian sejak awal hingga terjadinya peristiwa pembunuhan dilakukan.

“Kami penyidik Subdit Resmob Polda Metro Jaya melaksanakan kegiatan rekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh saudara FTJ terhadap saudari DA yang terjadi di wilayah Bambu Apus, Jakarta Timur,” kata Fechy, Minggu (5/4/2026).

“Rekonstruksi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mencocokkan antara keterangan tersangka dengan fakta yang terjadi di lapangan,” sambungnya.

Adegan demi adegan diperankan langsung oleh tersangka Fuad. Rekonstruksi dimulai dari momen tersangka melakukan pengamatan, kemudian berlanjut pada pertengkaran dengan korban, hingga puncak kejadian yang berujung pada pembunuhan.

Penyidik menyebut adegan paling krusial terjadi pada adegan ke-21. Pada bagian ini, tersangka yang disebut sebagai suami siri korban memperagakan tindakan menyayat leher korban di dalam kamar kontrakan.

“Rekonstruksi sendiri dilakukan sebanyak 45 adegan, di mana adegan krusialnya terdapat pada adegan ke-21, tepatnya ketika pelaku menyayat leher korban,” ujarnya.