Sadis, Pelaku Peragakan Sayat Leher Cucu Mpok Nori saat Rekonstruksi

JAKARTA - Pelaku pembunuhan terhadap Dwintha Anggary (DA), cucu komedian Betawi legendaris Mpok Nori memperagakan 45 adegan saat rekonstruksi. Pada adegan ke-21, Fuad, pelaku yang juga mantan suami siri korban berkebangsaan Irak memperagakan aksi yang sangat sadis.

Pada bagian ini, tersangka memperagakan tindakan menyayat leher korban di dalam kamar kontrakan. “Rekonstruksi sendiri dilakukan sebanyak 45 adegan, di mana adegan krusialnya terdapat di adegan ke-21, tepatnya ketika pelaku menyayat leher korban,” ujar Panit 2 Subdit Resmob Polda Metro Jaya, Fechy J Atupah, Minggu (5/4/2026).

Rekonstruksi digelar di Polda Metro Jaya pada Rabu 1 April. Dalam rekonstruksi tergambar kronologi kejadian sejak awal hingga terjadinya peristiwa pembunuhan.

“Rekonstruksi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mencocokkan antara keterangan tersangka dengan fakta yang terjadi di lapangan,” ujarnya.

Saat rekonstruksi, adegan demi adegan diperankan tersangka Fuad. Dimulai dari momen tersangka melakukan pengamatan, berlanjut pada pertengkaran dengan korban, hingga puncak kejadian yang berujung pada pembunuhan.