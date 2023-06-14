Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kapal Penuh Penumpang Terbalik di Sungai Nigeria, Setidaknya 50 Orang Tewas Tenggelam

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |07:56 WIB
Kapal Penuh Penumpang Terbalik di Sungai Nigeria, Setidaknya 50 Orang Tewas Tenggelam
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
MAIDUGURI – Setidaknya 50 orang tenggelam dan beberapa lainnya hilang setelah sebuah kapal yang kelebihan muatan terbalik di wilayah tengah utara Nigeria, kata penduduk dan pejabat negara, Selasa, (13/6/2023).

Kapal kayu itu sedang mengangkut orang menyeberangi sungai ke negara bagian Kwara setelah upacara pernikahan di negara bagian tetangga Niger ketika kapal itu terbalik pada Senin, (12/6/2023) malam, kata penduduk setempat.

Belum jelas berapa banyak orang yang berada di dalam perahu itu, tetapi pemerintah negara bagian Kwara dalam sebuah pernyataan mengatakan orang-orang itu berasal dari lima desa dan upaya penyelamatan bagi korban selamat masih dilakukan.

Pernyataan itu mengatakan gubernur negara bagian Kwara bersimpati dengan orang-orang "atas berita yang menghancurkan tentang kecelakaan kapal di mana puluhan orang dikhawatirkan tewas dan banyak lainnya masih hilang."

Halaman:
1 2
      
