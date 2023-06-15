21 Juli, Pria Florida Selamat dari Gigitan Buaya Berkat Tali Anjing

ORLANDO - Seorang pengendara sepeda di Florida, Amerika Serikat (AS) menderita luka parah setelah jatuh ke badan air di mana seekor buaya betina sepanjang hampir 3 meter menunggunya. Namun, nyawa pria itu berhasil diselamatkan berkat tali anjing orang yang menolongnya.

Charlie Shannon sedang berjalan di Taman Halpatiokee di Martin County ketika dia mendengar keributan di dekatnya.

“Tepat sebelum kamp Pramuka saya mendengar beberapa teriakan tetapi saya tidak tahu apa itu. Saya pikir itu hanya anak-anak atau semacamnya, siapa tahu, tapi kemudian ketika saya sampai di sana saya melihat itu adalah situasi yang cukup serius," kata Shannon kepada WESH.

Shannon menemukan korban, yang diidentifikasi sebagai Robert Bassett, warga Palm City, Florida berusia 74 tahun, saat dia masih diserang oleh buaya yang terkejut. Basset digambarkan oleh teman-temannya sebagai pengendara sepeda berpengalaman yang mengetahui jalurnya dengan baik.

"Anak itu memegangi saya saat saya mengulurkan tangan dan saya bisa mengeluarkannya dari air," kata Shannon sebagaimana dilansir Orlando Weekly.