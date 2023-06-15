Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Pratu Riyan Bebas Usai Tembak Mati Polisi, Sakit Jiwa

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |05:05 WIB
4 Fakta Pratu Riyan Bebas Usai Tembak Mati Polisi, Sakit Jiwa
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi Anggota TNI, Pratu Riyan Antoni Putra, pelaku penembakan secara membabi-buta di Desa Liang, Kecamatan TNS, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Ia pun dilepaskan dari tuntutan hukum.

Kasasi Pratu Riyan diajukan oleh kuasa hukumnya. Berikut fakta-faktanya:

1. Gangguan Jiwa

MA mengabulkan kasasi dan melepaskan dari tuntutan hukum karena Pratu Riyan mengalami gangguan jiwa.

"Kabul kasasi terdakwa. Batal judex facti. Mengadili sendiri. Menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan oditur militer. Terdakwa tidak dapat dipidana karena sakit jiwa sesuai Pasal 44 KUHP. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum," tulis MA dalam putusannya yang dikutip Rabu 14 Juni 2023.

2. Divonis 13 Tahun Penjara di PN Ambon

Pratu Riyan sebelumnya sempat diadili di PN Ambon. Dalam sidang vonis, PN Ambon menjatuhkan vonis terhadap Pratu Riyan dengan hukuman 13 tahun penjara.

Hingga akhirnya, mengajukan Kasasi ke MA dan dikabulkan.

3. Tembak Mati Polisi dan Lukai TNI 

Pratu Riyan merupakan Anggota Pos 8 Liang SSK II Satgas Pamrahwan Yonarhanud 11/WBY, Kesatuan Kodim 1502/Masohi. Ia mengamuk dengan melakukan serangkaian penembakan.

Peristiwa itu terjadi di Desa Liang Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Rabu 16 Maret 2022 sekitar pukul 00.00 WIT.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190699/tersangka_pembunuhan_kacab_bank_bumn-Zw3R_large.jpg
Polda Metro Serahkan 15 Tersangka Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN ke Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement