Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta KKB Disikat Pasukan TNI, 14 Nakes Aman Kembali Bertugas

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |06:02 WIB
5 Fakta KKB Disikat Pasukan TNI, 14 Nakes Aman Kembali Bertugas
KKB Papua (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 14 tenaga kesehatan program Nusantara Sehat yang saat ini berada di Kota Sorong akan kembali ke tempat tugas di Kabupaten Tambrauw pada Kamis, 15 Juni 2023. Mereka sebelumnya dievakuasi untuk keselamatan dari teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

"Para tenaga medis sudah sepakat dan sudah ada berita acaranya dan mereka akan kembali ke tempat tugas masing-masing pada Kamis (15/6)," ujar Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad, dilansir Antara di Sorong, Rabu 14 Juni 2023.

Berikut fakta-faktanya:

1. Kondisi Tambrauw Aman Terkendali

Musa'ad memastikan, kondisi Tambrauw khususnya di Distrik Bamusbama sudah aman terkendali berdasarkan hasil laporan dari Penjabat Bupati Tambrauw, Engelbertus Kocu.

"Tambrauw amankan, tidak ada lagi hal yang perlu ditakutkan karena situasi sudah dikendalikan oleh pihak TNI dan Polri bersama pemerintah," kata Musa'ad.

2. Nakes Dievakuasi demi Keselamatan 

Sebanyak 14 tenaga kesehatan telah meninggalkan tempat tugas sejak Jumat 9 Juni dan turun ke Kota Sorong untuk kegiatan akhir pekan, bertepatan dengan situasi penangkapan 19 anggota KNPB di Distrik Bamusbama.

Sehingga para tenaga kesehatan belum kembali ke Tambrauw sambil menunggu kebijakan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192726/teroris-ghkc_large.jpg
Densus 88 Gulung Jaringan Radikalisme pada Anak dengan Rekrutmen Online Libatkan 5 Teroris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192663/kabareskrim_polri_komjen_syahardiantono-zF6e_large.jpg
Zero Attack, Densus 88 Tangkap 51 Tersangka Terorisme Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189518/terorisme-BPmL_large.jpg
Blak-blakkan, Eks Napiter Bongkar Cara Kelompok Teroris Kelola Pendanaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184396/bareskrim_polri-JDH9_large.jpg
Waspada! Ini Pertanyaan Jebakan Kelompok Teror untuk Jaring Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184370/kelompok_teror-ewUY_large.jpg
Kelompok Teror yang Bertugas Rekrut Bocah Ternyata Jaringan ISIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176969/terorisme-Y2d3_large.jpg
Kriminolog Soroti Fenomena Teroris Rekrut Anak Lewat Game Online
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement