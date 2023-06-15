5 Fakta KKB Disikat Pasukan TNI, 14 Nakes Aman Kembali Bertugas

JAKARTA - Sebanyak 14 tenaga kesehatan program Nusantara Sehat yang saat ini berada di Kota Sorong akan kembali ke tempat tugas di Kabupaten Tambrauw pada Kamis, 15 Juni 2023. Mereka sebelumnya dievakuasi untuk keselamatan dari teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

"Para tenaga medis sudah sepakat dan sudah ada berita acaranya dan mereka akan kembali ke tempat tugas masing-masing pada Kamis (15/6)," ujar Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad, dilansir Antara di Sorong, Rabu 14 Juni 2023.

Berikut fakta-faktanya:

1. Kondisi Tambrauw Aman Terkendali

Musa'ad memastikan, kondisi Tambrauw khususnya di Distrik Bamusbama sudah aman terkendali berdasarkan hasil laporan dari Penjabat Bupati Tambrauw, Engelbertus Kocu.

"Tambrauw amankan, tidak ada lagi hal yang perlu ditakutkan karena situasi sudah dikendalikan oleh pihak TNI dan Polri bersama pemerintah," kata Musa'ad.

2. Nakes Dievakuasi demi Keselamatan

Sebanyak 14 tenaga kesehatan telah meninggalkan tempat tugas sejak Jumat 9 Juni dan turun ke Kota Sorong untuk kegiatan akhir pekan, bertepatan dengan situasi penangkapan 19 anggota KNPB di Distrik Bamusbama.

Sehingga para tenaga kesehatan belum kembali ke Tambrauw sambil menunggu kebijakan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.