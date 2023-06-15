Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Tiga Pelaku Pencuri Motor di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |02:01 WIB
Polisi Tangkap Tiga Pelaku Pencuri Motor di Bogor
Kapolresta Bogor Kota, AKBP Bismo (foto: dok MPI)
BOGOR - Tiga pelaku pencurian motor di wilayah Kota Bogor dibekuk polisi. Salah satunya nekat mencuri motor vespa kaleng di dalam parkiran apartemen.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Bismo Teguh Prakoso mengatakan, para pelaku itu ditangkap dengan tiga laporan polisi berbeda. Pertama yakni di parkiran Apartemen Bogor Valley, Kota Bogor.

"Pertama yaitu di daerah Apartemen Bogor Valley, itu korbannya kecurian sepeda motor vespa dan berhasil didapatkan barang bukti sepeda motornya dan kita amankan terduga pelakunya," kata Bismo kepada wartawan di Polreta Bogor Kota, Rabu (14/6/2023).

Lokasi kedua yakni di parkiran RSUD Kota Bogor. Dimana, pelaku nekat memasuki parkiran dan menjebol kontak salah satu motor milik pengunjung.

