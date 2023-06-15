Advertisement
HOME NEWS JATENG

DPD Perindo Solo Targetkan Pembagian 5 Gerobak Gratis untuk Setiap Kecamatan

Romensy August , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |14:48 WIB
DPD Perindo Solo Targetkan Pembagian 5 Gerobak Gratis untuk Setiap Kecamatan
A
A
A

SOLO - Program bantuan gerobak Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perindo Solo sasar para pedagang kecil di 5 Kecamatan yang ada di Kota Solo. Program tersebut akan berlangsung selama tahun 2023.

Ketua DPP Perindo Solo, Milia Jatmiati saat diwawancarai mengatakan, pihaknya sejauh ini sudah menyerahkan 15 gerobak untuk para pedagang kecil. Gerobak-gerobak itu diserahkan dalam periode berbeda.

"Kami sudah serahkan 15 gerobak. Kemarin yang periode awal kami serahkan 10. Hari ini Ki serahkan 5," bebernya saat diwawancarai di Kantor DPP Perindo Solo, Kamis (15/06).

Seperti diketahui bahwa DPP partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu pada Kamis, (15/06) telah menyerahkan 5 Gerobak untuk 5 pedagang kecil. Perinciannya, 3 gerobak angkringan, 1 gerobak bakso dan mie ayam dan 1 gerobak gorengan.

"Dalam tahun ini, insyaallah dari DPP fokus menyerahkan 5 gerobak untuk 5 kecamatan di Kota Solo,"ungkap dia.

Halaman:
1 2
      
