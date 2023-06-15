Advertisement
HOME NEWS JATENG

Partai Perindo Bagikan Gerobak Gratis untuk Pedagang Kecil di Solo

Romensy August , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |14:39 WIB
Partai Perindo Bagikan Gerobak Gratis untuk Pedagang Kecil di Solo
A
A
A

SOLO - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perindo Solo serahkan 5 batuan gerobak untuk para pedagang kecil di Kantor DPD Perindo Solo, Kamis (15/06). Diharapkan gerobak yang diberikan bisa meningkatkan penghasilan para pedagang.

Penyerahan dilakukan langsung oleh Ketua DPW Perindo Jateng, Mayjen TNI (Purn) Wuryanto bersama Ketua DPD Perindo Solo, Milia Jatmiati. Adapun lima gerobak tersebut yakni 3 gerobak angkringan, 1 gerobak bakso dan mie ayam dan 1 gerobak gorengan.

Ketua DPD Perindo Solo, Milia Jatmiati menambahkan, pihaknya telah menyerahkan 15 gerobak kepada para pedagang di Solo. Sebanyak 10 gerobak telah diserahkan sebelum masuk bulan Juni 2023.

"Hari kami serahkan kepada 5 pedagang dan ini menjadi program kerja kami," beber dia.

Ketua DPW Perindo Jateng, Mayjen TNI (Purn) Wuryanto mengungkapkan bahwa pembagian gerobak ini menjadi komitmen partai Perindo dalam rangka mendukung program Pemerintah khususnya dalam bidang pengentasan kemiskinan.

