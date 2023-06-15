Ketua DPW Perindo Jateng Sebut Pembagian Gerobak Gratis untuk Menebar Manfaat

SOLO - Ketua DPW Perindo Jateng, Mayjen TNI (Purn) Wuryanto berharap program bantuan gerobak yang dilakukan Partai Perindo mendorong partai-partai politik lain untuk melakukan hal serupa.

Harapan itu diungkapkan Wuryanto setelah menyerahkan bantuan 5 gerobak dari DPP Perindo Solo untuk 5 pedagang di Kota Solo, Kamis (15/06).

Menurutnya bantuan gerobak yang diberikan Perindo memiliki banyak manfaat. Selain untuk menambah penghasilan para pedagang kecil, diharapkan gerobak-gerobak itu dapat membuka lapangan pekerjaan baru.

Wuryanto mencontoh, pedagang yang mendapat bantuan gerobak dari Perindo bisa kemudian memberikan gerobak lama mereka untuk keluarganya yang lain agar juga bisa berdagang.

"Perindo sudah melakukannya menyeluruh. Tapi tetap masih kurang," bebernya.