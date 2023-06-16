5 Jenderal Hebat saat Perang Dunia II, Ini Daftarnya

JAKARTA – Perang Dunia II melibatkan perseteruan blok Sekutu yang berisikan beberapa negara antara lain Inggris, Amerika Serikat (AS), Prancis, dan Uni Soviet dengan Blok Poros, yaitu Jerman, Italia, dan Jepang.

Perang yang berlangsung selama 6 tahun pada 1939 hingga 1945 ini berdampak kepada negara-negara secara global.

Dalam peperangan tersebut, ada peran besar dari jenderal dalam merancang strategi jitu memenangkan perang.

Berikut daftar jenderal terhebat dari blok Sekutu maupun Blok Poros dalam Perang Dunia II.

1. Erick von Manstein

Erick von Manstein merupakan jenderal hebat dari Jerman. Bukan hanya ditakuti pihak Sekutu, von Manstein juga berani beradu argumen mengenai strategi perang dengan Adolf Hitler yang dikenal sebagai pimpinan Nazi yang diktator.

Dikenal sebagai salah satu jenderal Jerman paling sukses dalam Perang Dunia II, Erick von Manstein diberhentikan Hitler pada tahun 1944 karena terlalu sering berbeda pandangan dengan Hitler. Sebelum diberhentikan, dia terlibat dalam beberapa pertempuran, di antaranya adalah pertempuran di Arras dan Afrika Utara. Selain itu, von Manstein juga hampir berhasil menaklukkan Stalingrad sebelum Uni Soviet melakukan serangan balik yang membuat pasukan Jerman memilih mundur.

2. George Patton

George Smith Patton merupakan jenderal Angkatan Darat AS yang terkenal berkat kehebatannya dalam memimpin Seventh United States Army dan Third United States Army dalam Perang Dunia ke II. Pasukan tersebut merupakan pasukan tank legendaris yang berhasil mengalahkan Jerman.