Dampak Perang Dunia II, dari Ekonomi hingga Politik

JAKARTA - Perang Dunia II yang berakhir pada 1945 menyebabkan perubahan besar di Eropa dan seluruh dunia. Hal ini juga menandai berakhirnya masa kolonialisme dan imperialisme.

Perang Dunia II melibatkan dua aliansi, yaitu Sekutu dan Blok Poros. Oleh sebab itu, lebih dari 100 juta orang dikerahkan dan masuk pada pasukan militer.

Perang Dunia II ditandai sejumlah peristiwa penting yang melibatkan kematian massal warga sipil, termasuk Holocaust dan pemakaian senjata nuklir dalam peperangan. Setidaknya, diperkirakan lebih dari 60 juta jiwa terenggut dalam perang ini, menjadikannya konflik paling mematikan sepanjang sejarah umat manusia.

Perang Dunia II juga berdampak besar ke berbagai bidang. Berikut ini merupakan dampak perang dunia II yang dilansir dari berbagai sumber:

1. Bidang Sosial

Dampak sosial Perang Dunia II terlihat pada perubahan di sisi PBB. PBB membentuk lembaga baru di bawah naungannya yang disebut dengan UNRA atau United Nations Relief Rehabilitation Administration pada 9 November 1943.

UNRA memiliki beberapa tujuan, termasuk menjamin pemenuhan kebutuhan makan orang terlantar, mendirikan rumah sakit di daerah konflik atau daerah terdampak konflik, mengurus pengungsi dan mempertemukannya dengan keluarga, serta memperbaiki fasilitas terdampak perang.