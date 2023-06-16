5 Fakta Pelaku Tabrak Lari Tewaskan Tetangganya, Sempat Cekcok Adu Mulut

Kasus tabrak lari di Cakung, Jakarta Timur (Foto: Tangkapan layar media sosial)

JAKARTA – Kasus tabrak lari di Cakung, Jakarta Timur, menyedot banyak perhatian. Setelah diselidiki kepolisian, ternyata korban tabrak lari adalah tetangga pelaku tabrak lari itu.

Berikut ini lima faktanya yang dirangkum Okezone dari berbagai sumber:

1. Saling kejar-kejaran

Kanit Lantas Polsek Cakung, AKP Eko Aprihanto mengatakan, berdasarkan rekaman CCTV, Moses Bagus Prakoso (MBP) yang mengendarai motor Honda PCX Nopol B 5595 KCH sempat terlihat saling kejar mengejar dengan mobil Avanza warna silver B 2926 KFI. Lalu keduanya memasuki ruas jalan arteri dan melintas di wilayah pintu masuk Jakarta Tol Road Development (JTD).

2. Korban meninggal

Korban MBP yang ditabrak tetangganya sendiri, OS di pintu masuk Tol Cakung - Kelapa Gading, mengalami luka yang cukup parah.

Moses mengalami sejumlah luka, dari tulang rusuk, tangan kanan dan kiri patah. Korban pun meninggal dunia setelah dibawa ke rumah Rumah Sakit Mitra Keluarga, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

3. Pelaku serahkan diri

Pelaku tabrak lari yang melindas pemotor Honda PCX hingga tewas di pintu masuk Tol Cakung - Kelapa Gading, telah menyerahkan diri ke Kepolisian Unit Laka Lantas Satuan Wilayah (Satwilantas) Jakarta Timur, pada Rabu (14/6/2023) malam.

Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Timur, Iptu Darwis menjelaskan OS mengaku rumahnya hanya beberapa blok saja dari rumah korban Moses.