Tenggelam di Kali Pesanggrahan Bojonggede, Bocah 13 Tahun Ditemukan Tewas

BOGOR - Bocah perempuan berinisial J (13), ditemukan tewas usai tenggelam di Kali Pesanggrahan, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Jasad korban sudah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan.

Staff Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Jalaludin mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 16.00 WIB. Berawal ketika terdapat 6 orang anak sedang mandi di Kali Pesanggrahan.

"Korban memberanikan diri mencoba berenang ke bagian tengah kali yang cukup dalam," kata Jalal dalam keterangannya, Kamis (15/6/2023).

Pada saat itu, teman-teman korban sempat berteriak untuk mengingatkannya agar tidak berenang ke tengah kali. Namun, korban yang sudah berada di tengah aliran kali tertarik putaran arus air.