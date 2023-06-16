Advertisement
HOME NEWS JATIM

Petugas Lapas Sidoarjo Gagalkan Penyelundupan 2 Unit HP Dalam Roti Tawar

Lukman Hakim , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |02:30 WIB
Petugas Lapas Sidoarjo Gagalkan Penyelundupan 2 Unit HP Dalam Roti Tawar
Illustrasi (foto: Freepik)
A
A
A

SIDOARJO - Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Sidoarjo menggagalkan upaya penyelundupan dua handphone, Kamis (15/6/2023). Modusnya, alat komunikasi seluler itu dimasukkan ke dalam roti tawar.

Pelaku yang berinisial IS pun di amankan petugas. IS merupakan adik kandung dari narapidana berinisial AC yang tersandung perkara penyalahgunaan narkotika.

"Pelaku IS menitipkan beberapa makanan, termasuk diantaranya dua bungkus roti tawar," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Imam Jauhari.

Berkat ketelitian petugas, aksi warga Kalidawir, Tanggulangin itu bisa digagalkan. Petugas curiga karena paket roti yang dikirimkan beratnya tidak normal dan bentuknya agak kurang rapi.

"Handphone ditaruh di bagian tengah roti yang telah disobek," kata Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Prayogo Mubarak.

Pria lulusan AKIP Angkatan 40 itu menjelaskan, untuk mengelabui petugas, IS juga menyertakan nasi dan lauk pauk dalam paket penitipan barang.

"Setelah kami interogasi, pelaku juga mengakui bahwa dirinya mendapatkan upah sebesar Rp600.000 untuk setiap HP-nya," terang Prayogo.

Halaman:
1 2
      
