5 Fakta Kanit Paminal Tewas dengan Kepala Tertembak, Ini Dugaan Penyebabnya

Polisi tewas dengan luka tembak di kepala. (Foto: Dok MPI)

MUSI RAWAS – Jajaran kepolisian yang bertugas di Polres Musi Rawas (Mura) dikagetkan dengan tewasnya Kanit Paminal Polres Mura, Paimbonan (42) di dalam mobilnya di kawasan helipad Agropolitan Center Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan pada, Kamis (15/6/2023).

Berikut sejumlah fakta kejadian tragis tersebut:

1. Luka Tembak di Kepala

Informasi yang dihimpun, korban pertama kali ditemukan oleh anggota polisi Polres Mura, dengan kondisi luka tembak di bagian kepala dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Siti Aisyah.

2. Sempat Izin Pergi ke Bank

Sebelum kejadian itu, korban diketahui masih sempat ikut rapat koperasi di Polres Musi Rawas, selanjutnya Bonan sapaan akrab Paimbonan izin untuk ke Bank Sumsel Babel, sampai akhirnya korban ditemukan telah meninggal dunia di dalam mobilnya.

3. Kapolres Berbelasungkawa

Kapolres Musi Rawas, AKBP Danu Agus Purnomo didampingi Waka Polres Kompol Harsono berbelasungkawa atas anggotanya yang meninggal dunia. Namun dia tidak merinci terkait dengan penyebab anggotanya tersebut meninggal.

"Kami ingin menyampaikan innalillahiwainnaillaihi rojiun. Berita duka bahwa pada hari ini ada satu orang personel dari Polres Musi Rawas yaitu Aipda Paimbonan. Yang bersangkutan meninggal dunia," kata AKBP Danu, di Polres Musi Rawas.

Atas meninggalnya almarhum kata Kapolres, Polres Musi Rawas sangat berduka dan kehilangan. Khususnya dari pihak keluarga yang saat ini ditinggalkan oleh almarhum.

Sementara itu jenazah almarhum tadi sekitar pukul 15.00 WIB diberangkatkan dari kamar jenazah Rumah Sakit Siti Aisyah Lubuklinggau, untuk langsung dimakamkan ke daerah Lumpatan, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).