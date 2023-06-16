Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

5 Fakta Kanit Paminal Tewas dengan Kepala Tertembak, Ini Dugaan Penyebabnya

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |05:08 WIB
5 Fakta Kanit Paminal Tewas dengan Kepala Tertembak, Ini Dugaan Penyebabnya
Polisi tewas dengan luka tembak di kepala. (Foto: Dok MPI)
A
A
A

MUSI RAWAS – Jajaran kepolisian yang bertugas di Polres Musi Rawas (Mura) dikagetkan dengan tewasnya Kanit Paminal Polres Mura, Paimbonan (42) di dalam mobilnya di kawasan helipad Agropolitan Center Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan pada, Kamis (15/6/2023).

Berikut sejumlah fakta kejadian tragis tersebut:

1. Luka Tembak di Kepala

Informasi yang dihimpun, korban pertama kali ditemukan oleh anggota polisi Polres Mura, dengan kondisi luka tembak di bagian kepala dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Siti Aisyah.

2. Sempat Izin Pergi ke Bank

Sebelum kejadian itu, korban diketahui masih sempat ikut rapat koperasi di Polres Musi Rawas, selanjutnya Bonan sapaan akrab Paimbonan izin untuk ke Bank Sumsel Babel, sampai akhirnya korban ditemukan telah meninggal dunia di dalam mobilnya.

3. Kapolres Berbelasungkawa

Kapolres Musi Rawas, AKBP Danu Agus Purnomo didampingi Waka Polres Kompol Harsono berbelasungkawa atas anggotanya yang meninggal dunia. Namun dia tidak merinci terkait dengan penyebab anggotanya tersebut meninggal.

"Kami ingin menyampaikan innalillahiwainnaillaihi rojiun. Berita duka bahwa pada hari ini ada satu orang personel dari Polres Musi Rawas yaitu Aipda Paimbonan. Yang bersangkutan meninggal dunia," kata AKBP Danu, di Polres Musi Rawas.

Atas meninggalnya almarhum kata Kapolres, Polres Musi Rawas sangat berduka dan kehilangan. Khususnya dari pihak keluarga yang saat ini ditinggalkan oleh almarhum.

Sementara itu jenazah almarhum tadi sekitar pukul 15.00 WIB diberangkatkan dari kamar jenazah Rumah Sakit Siti Aisyah Lubuklinggau, untuk langsung dimakamkan ke daerah Lumpatan, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187032/mayat-oxak_large.jpg
Tragis! Kepsek SMP di Cilincing Tewas Gantung Diri di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170825/viral-L1qX_large.jpg
Viral! Siswi SMP Berusia 13 Tahun di Jaktim Tewas Gantung Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170031/gantung-fzcG_large.jpg
Geger! Pria Asal Bogor Nekat Gantung Diri Usai Istri Minta Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/512/3161836/mayat-aj18_large.jpg
Tahanan Rutan Semarang Tewas Gantung Diri di Jeruji Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/519/3161773/bunuh_diri-FEY6_large.jpg
Pasutri di Tulungagung Akhiri Hidup dengan Minum Racun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/338/3158486/mayat-QhYz_large.jpg
Polisi Dalami Motif Wanita Lompat dari Lantai 33 Apartemen Tebet
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement