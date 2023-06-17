Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

4 Fakta MUI Bentuk Tim Khusus Telisik Ajaran Menyimpang dari Ponpes Al-Zaytun

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |06:01 WIB
4 Fakta MUI Bentuk Tim Khusus Telisik Ajaran Menyimpang dari Ponpes Al-Zaytun
A
A
A

BANDUNG - Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk tim khusus untuk menyelidiki indikasi ajaran menyimpang yang dilakukan Ponpes Al-Zaytun.

Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. Dipicu Aksi Demonstrasi

Aksi demonstrasi terjadi di depan gerbang Pondok Pesantren Al-Zaytun di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, pada Kamis 15 Juni 2023. Sebagai reaksi, MUI Jawa Barat bergerak cepat dengan membentuk tim khusus untuk menelusuri seluk beluk Ponpes Al Zaytun.

2. Tim Khusus Berasal dari Lintas Instansi

Sekertaris MUI Jawa Barat Rafani Achyar mengatakan, pihaknya telah membentuk tim khusus yang akan mengusut ajaran yang ada di Ponpes Al-Zaytun. Rencananya tim tersebut akan mendatangi Ponpes Al Zaytun pada tanggal 21 Juni 2023.

“Tim khusus yang dibentuk tersebut berasal dari lintas instansi mulai dari Pemprov Jabar, MUI, Polda Jabar hingga Kodam III Siliwangi,” ucap Rafani, Jumat (16/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
MUI Jabar MUI Ponpes Al Zaytun
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3192046//sekretaris_dewan_pertimbangan_mui_kh_zainut_tauhid_saadi-COUg_large.jpg
Pengunduran Diri KH Ma’ruf Amin Akan Dibahas di Rapat MUI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191915//mui-BiDj_large.jpg
Sumatera Dilanda Bencana, MUI Imbau Perayaan Tahun Baru 2026 Diisi Doa Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191616//kh_maruf_amin-m2bJ_large.jpg
MUI Belum Bahas Surat Pengunduran Diri Ma’ruf Amin dari Ketua Dewan Pertimbangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191463//kh_maruf_amin-d2Zj_large.jpg
KH Ma’ruf Amin Resmi Mundur dari Jabatan Ketua Wantim MUI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185829//dirjen_pajak-dTgM_large.png
Dirjen Pajak Respons Fatwa MUI soal PBB hingga DPR Colek Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185370//forum_munas_fatwa_mui-NLfA_large.jpg
Fatwa MUI: Bumi dan Bangunan Nonkomersial Tak Boleh Dikenakan Pajak Berulang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement