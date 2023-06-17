4 Fakta MUI Bentuk Tim Khusus Telisik Ajaran Menyimpang dari Ponpes Al-Zaytun

BANDUNG - Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk tim khusus untuk menyelidiki indikasi ajaran menyimpang yang dilakukan Ponpes Al-Zaytun.

Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. Dipicu Aksi Demonstrasi

Aksi demonstrasi terjadi di depan gerbang Pondok Pesantren Al-Zaytun di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, pada Kamis 15 Juni 2023. Sebagai reaksi, MUI Jawa Barat bergerak cepat dengan membentuk tim khusus untuk menelusuri seluk beluk Ponpes Al Zaytun.

2. Tim Khusus Berasal dari Lintas Instansi

Sekertaris MUI Jawa Barat Rafani Achyar mengatakan, pihaknya telah membentuk tim khusus yang akan mengusut ajaran yang ada di Ponpes Al-Zaytun. Rencananya tim tersebut akan mendatangi Ponpes Al Zaytun pada tanggal 21 Juni 2023.

“Tim khusus yang dibentuk tersebut berasal dari lintas instansi mulai dari Pemprov Jabar, MUI, Polda Jabar hingga Kodam III Siliwangi,” ucap Rafani, Jumat (16/6/2023).