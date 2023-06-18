Angkot Cikidang Sukabumi Terbakar, Penumpang Berhamburan Keluar

SUKABUMI - Sebuah kendaraan roda empat jurusan Cibadak - Cikidang terbakar di Kampung Ciarey RT18/03 Desa Cijambe, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Sabtu sore (17/6/2023).

Angkutan antar kota (angkot) berwarna hijau itu terbakar ketika sang sopir melaju dari arah Palabuhanratu menuju Cikidang. Sesaat di tempat itu, kendaraan seketika berhenti atau mogok.

"Kendaraan Suzuki Carry tersebut mogok. Setelah itu sopir membetulkan mesin, dirasa sudah bisa dijalankan, sopir pun menyalakan kembali mesinnya. Namun tiba-tiba muncul api," ungkap Ipda M Yanuar Pajar, Kanit Gakum Polres Sukabumi.

Sontak saja kata M Yanuar Pajar, sang sopir beserta penumpang berhamburan ketika melihat api disertai kepulan asap keluar dari bawah mobil.

"Tiba-tiba keluar api dari dapur mesin. Sopir mencoba untuk memadamkan api menggunakan tanah namun tidak berhasil," terangnya.