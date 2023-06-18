Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Angkot Cikidang Sukabumi Terbakar, Penumpang Berhamburan Keluar

Ilham Nugraha , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |02:01 WIB
Angkot Cikidang Sukabumi Terbakar, Penumpang Berhamburan Keluar
Angkot terbakar. Foto: Ilham Nugraha
A
A
A

SUKABUMI - Sebuah kendaraan roda empat jurusan Cibadak - Cikidang terbakar di Kampung Ciarey RT18/03 Desa Cijambe, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Sabtu sore (17/6/2023).

Angkutan antar kota (angkot) berwarna hijau itu terbakar ketika sang sopir melaju dari arah Palabuhanratu menuju Cikidang. Sesaat di tempat itu, kendaraan seketika berhenti atau mogok.

 BACA JUGA:

"Kendaraan Suzuki Carry tersebut mogok. Setelah itu sopir membetulkan mesin, dirasa sudah bisa dijalankan, sopir pun menyalakan kembali mesinnya. Namun tiba-tiba muncul api," ungkap Ipda M Yanuar Pajar, Kanit Gakum Polres Sukabumi.

Sontak saja kata M Yanuar Pajar, sang sopir beserta penumpang berhamburan ketika melihat api disertai kepulan asap keluar dari bawah mobil.

 BACA JUGA:

"Tiba-tiba keluar api dari dapur mesin. Sopir mencoba untuk memadamkan api menggunakan tanah namun tidak berhasil," terangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/608/3157640/kebakaran-3XPB_large.jpg
Kebakaran Pabrik Minyak Goreng di Medan Padam Setelah 15 Jam Berkobar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/338/3101145/ilustrasi_kebakaran-D5OK_large.jpg
Rumah Dekat Simprug Golf Kebayoran Lama Terbakar, 12 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/338/3066258/ilustrasi-Z5I0_large.jpg
Kebakaran Toko Sembako di Koja Diduga Akibat Korsleting Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/338/3059973/ilustrasi_kebakaran-KOMQ_large.jpeg
2 Rumah dan 1 Kos-kosan di Palmerah Jakbar Terbakar, Diduga Korsleting Listrik 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/338/3039131/pasien_rsu_arafiq_panik_saat_kebakaran-bWKq_large.png
3 Fakta RSU Arafiq Depok Terbakar, Pasien Panik Berlarian Sambil Bawa Botol Infus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/340/3039128/kebakaran_gudang_penyimpanan_minyak_di_jambi-dOE9_large.jpg
Gudang Penyimpanan Minyak Perusahaan Terbakar, Seorang Karyawan Terluka 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement