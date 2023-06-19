Mitos Air Terjun Madakaripura, Konon Dijaga Harimau Putih Milik Gajah Mada

JAKARTA – Air Terjun Madakaripura di Kabupaten Probolinggo, Dusun Branggah, Desa Negororejo, Kecamatan Lumban, Jawa Timur merupakan salah satu objek wisata eksotis yang belum banyak diketahui orang-orang.

BACA JUGA: Mahapatih Gajah Mada Gagal Wujudkan Politik Nusantara Usai Perang Bubad

Berada di lereng Gunung Bromo, Air Terjun Madakaripura yang merupakan air terjun tertinggi di Pulau Jawa dan tertinggi kedua di Indonesia. Air terjun setinggi 200 meter ini memiliki suasana sejuk dan teduh.

Selain indah dan unik, Air Terjun Madakaripura ternyata memiliki sejarah dan menyimpan mitos yang berkaitan dengan Patih Gajah mada dari Kerajaan Majapahit. Bahkan penamaan air terjun ini konon juga berkaitan erat dengan sang Mahapatih.

BACA JUGA: Istri Gajah Mada Bunuh Diri Usai Suaminya Moksa

Madakaripura berasal dari tiga nama, yakni Mada diambil dari nama Gajah Mada. Kari memiliki arti peninggalan, sedangkan Pura berarti sembahyang atau semedi. Secara keseluruhan Madakaripura bermakna gajah yang sedang meninggal di kala sembahyang.

Menurut cerita warga sekitar, Gajah Mada menghabiskan sisa hidupnya di Air Terjun Madakaripura sampai akhir hayatnya untuk bersemadi dan merenungi perbuatannya setelah membunuh ratusan orang di Kerajaan Sunda Galuh.