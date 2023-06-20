4 Kota dan Kabupaten di Jateng dengan Jumlah Penduduk Terbanyak, Brebes Paling Padat

JAKARTA - Jawa Tengah tercatat memiliki jumlah penduduk sebanyak 37 juta orang pada tahun 2022. Angka tersebut bertambah bila dibandingkan dengan tahun 2021, yakni 36,7 juta orang.

Dari banyaknya kabupaten dan kota di Jawa Barat, 4 di antaranya diketahui mempunyai jumlah penduduk paling banyak. Berikut uraiannya.

1. Kabupaten Brebes

Brebes menjadi Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki jumlah penduduk paling banyak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Brebes dihuni oleh 2 juta orang pada tahun 2022. Angka tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2021 dengan 1,9 juta penduduk.

Menanggapi data yang dikeluarkan BPS ini, pemerintah Kabupaten Brebes menyatakan bahwa jumlah penduduk tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Brebes.

Melansir laman resmi Kabupaten Brebes, jumlah penduduk yang melimpah bisa menjadi berkah ketika memiliki kualitas baik. Sebaliknya, banyaknya penduduk Brebes bisa menjadi masalah apabila kualitas yang dimiliki sangat minim.

Maka dari itu, Pemkab Brebes akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas SDM dan menyediakan lapangan kerja. Salah satunya adalah fokus pembangunan kawasan peruntukan industri Brebes dan kawasan industri Brebes.

2. Kabupaten Cilacap

Kabupaten Cilacap juga tercatat mempunyai banyak penduduk. Pada tahun 2022, jumlah penduduk di Kabupaten Cilacap mencapai 1,98 juta. Angka tersebut naik jika dibandingkan tahun sebelumnya, dengan jumlah penduduk 1,96 juta.

Selain memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, Kabupaten Cilacap juga merupakan wilayah paling luas di Jawa Tengah, yaitu 2.125,50 km persegi. Peluang investasi di kabupaten ini sangat terbuka lebar, apalagi di bidang perikanan.

Dalam laman resminya, Pemkab Cilacap menyatakan bahwa produksi ikan laut mencapai lebih dari 15 ribu ton per tahunnya. Produksi itu didapat dari 7 TPI (Tempat Pelelangan Ikan).