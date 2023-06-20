Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tugas Slamet Rijadi Selamatkan 2 Kompi Gerilyawan dari PKI, Sulit Bedakan Lawan dan Kawan

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |05:06 WIB
Tugas Slamet Rijadi Selamatkan 2 Kompi Gerilyawan dari PKI, Sulit Bedakan Lawan dan Kawan
Ilustrasi (Foto : Istimewa)
A
A
A

SUATU siang di hari Kamis, 23 September 1948, Slamet Rijadi mendapat perintah Gubernur Militer Kolonel Gatot Soebroto. Perintah itu diterima ajudannya di Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah.

Overste (Letkol) Ignatius Slamet Rijadi mendapat perintah untuk menyelamatkan dua kompi gerilyawan dari pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI), di tengah pecahnya pemberontakan Madiun pada 1948.

Ketika itu, suasana masih mencekam dan masih sulit mendeteksi siapa kawan dan lawan setelah adanya pemberontakan PKI.

Slamet Rijadi diperintah untuk menemui Kolonel Gatot di Balai Kota.

“Kolonel Gatot Soebroto, mengapa memanggil saya dengan sangat mendadak?” tanya Slamet Rijadi, sebagaimana termaktub di buku ‘Ignatius Slamet Rijadi: Dari Mengusir Kempeitai sampai Menumpas RMS’.

Kontak itu datang tak lama setelah sempat terjadi kesalahpahaman antara anak buahnya dengan Pasukan Siliwangi, hingga meletupkan adu mulut antara Komandan Brigade Siliwangi, Kolonel Sadikin dengan Panglima Besar (Pangsar) Jenderal Soedirman.

Menengok ke belakang soal peristiwa itu, Kolonel Sadikin sampai geram dengan tanggapan Panglima Soedirman yang mengatakan, “Slamet Rijadi adalah anak saya!”.

Dijawab Kolonel Sadikin, “Lalu saya anak siapa, Jenderal?”.

Meski peristiwa itu sedikitnya sudah selesai, Slamet Rijadi masih merasa cemas ketika diharuskan bertemu Kolonel Gatot. Dia pun menitip pesan pada anak buahnya, bahwa jika pada pukul empat sore dia belum kembali ke markasnya, pasukannya diperintah mencarinya ke Balai Kota Solo.

Tapi pertemuan Kolonel Gatot dengan Slamet Rijadi bukan membahas peristiwa dengan Pasukan Siliwangi itu, melainkan soal perintah Pangsar Soedirman untuk menyelesaikan Madiun Affair atau yang kini disebut Pemberontakan PKI Madiun 1948.

“Sekitar dua kompi anak buah Mayor Soedigdo menurut laporan sudah terinfiltrasi merah (PKI/Front Demokrasi Rakyat atau FDR) dan akan segera menyeberang ke Madiun. Kembalikan mereka ke pangkuan Ibu Pertiwi!” begitu perintah Kolonel Gatot.

Halaman:
1 2
      
