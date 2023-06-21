125 Mahasiswa Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Terharu, Terima Kasih Pak Bobby, Kami Sangat Terbantu

MEDAN – Suasana haru dan bahagia tergambar di raut wajah seratusan mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan. Bantuan ini salah satu program prioritas Pemko Medan mempersiapkan generasi muda melalui program beasiswa serta sejalan dengan pemerintah pusat yaitu Indonesia Emas 2045.

Ucapan terima kasih-pun berkali-kali mereka sampaikan ke Walikota Medan, Bobby Nasution pada penyerahan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa di Hotel Grand Mercure Medan, pada Selasa (20/6/2023).

Mahasiswi STIKES Husada Medan, Rafika Adha mengaku terharu dan bahagia. Atas nama mahasiswa dan keluarga, Rafika menyampaikan terima kasih ke Walikota Medan Bobby Nasution yang peduli kepada warga yang terkendala biaya pendidikan untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi.

“Baru kali ini kami menerima bantuan pendidikan. Atas nama pribadi, keluarga dan teman-teman penerima bantuan kami menyampaikan terima kasih kepada Walikota Medan Bobby Nasution,” kata Rafika Adha.

Adanya bantuan ini, Rafika dan teman-teman dan keluarga penerima bantuan mengaku sangat terbantu. “Bantuan ini menjadi motivasi kami untuk lebih gigih belajar dan meraih cita-cita,” ungkap Rafika, haru.

Sementara itu, Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan, Pemko Medan ingin membantu masyarakat yang memiliki anak di tingkat kuliah untuk mendapatkan kepastian pendidikan yang terkendala dalam persoalan pembiayaan.

“Kami hadir disini bukan hanya membantu mahasiswa saja tetapi juga orang tua mereka. Kalau anaknya mendapatkan pendidikan yang layak, tentunya cita-cita mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045 akan dapat tercapai," ujar suami Kahiyang Ayu, Bobby Nasution.