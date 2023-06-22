Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Syukur Tak Bisa Memanjat Sendiri

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |05:08 WIB
Humor Gus Dur: Syukur Tak Bisa Memanjat Sendiri
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
JAKARTA - Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur selalu berusaha santai dalam menyikapi setiap persoalan, termasuk berbagai dinamika politik. Humor adalah cara yang digunakan untuk meredakan ketegangan.

Dikutip dari NU Online, menurut sebuah cerita, Gus Dur diketahui sedang berselisih dengan Ketua DPR Akbar Tandjung. keduanya pun diperkirakan akan meramaikan jalannya sidang.

 BACA JUGA:

Akbar Tandjung saat itu lebih dulu menyampaikan pidato. Akbar tidak lupa mengucapkan kalimat “memanjatkan puji syukur” kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Setelah itu, Gus Dur menyampaikan pidato kenegaraan. Sebelum menyampaikan substansi pidatonya, Gus Dur terlebih dahulu melontarkan banyolan.

 BACA JUGA:

Kali ini yang menjadi sasaran adalah Akbar Tanjding yang menjadi sasaran. Seperti diketahui, Akbar Tandjung sejak dulu memang selalu memulai pidato dengan 'memanjatkan syukur.' Begitu juga orang pada umumnya.

