Viral Biduan Goyang Erotis di Panggung Isra Mikraj

JAKARTA - Peringatan Isra Mikraj di Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur menuai kontroversi. Momen suci itu justru diselingi hiburan dangdut dengan biduan seksi.

Dalam video yang dibagikan akun @pesonabwi di media sosial, terlihat biduan wanita asyik menyanyi di atas panggung Isra Mikraj dengan pakaian terbuka. Bahkan, biduan itu tak sungkan bergoyang erotis.

Seorang pria diduga jamaah Isra Mikraj pun ikut naik ke atas panggung dan ikut bergoyang. Sementara masyarakat tampak duduk tertib di kursi sambil melihat hiburan tersebut.

Tak sedikit warganet yang menyayangkan kejadian itu. "Astagfirullah ya Allah," tulis akun @riaspi***, dikutip Sabtu (17/1/2026).

Senada diungkap warganet lainnya, "semakin hari semakin parah, seolah sengaja," kata Jemy_******.